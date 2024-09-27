Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира-2024

Сегодня, 27 сентября, завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футзалу-2024.

По итогам турнира Парагвай, Бразилия, Аргентина, Испания, Португалия и Иран выиграли свои группы. Нидерланды, Таиланд, Украина, Казахстан, Марокко и Франция вышли в плейоф со второго места. Коста-Рика, Хорватия, Афганистан и Венесуэла пробились в 1/8 финала, как лучшие команды, занявшие третьи места. Казахстан, Аргентина, Франция, Парагвай, Украина, Венесуэла, Бразилия, Марокко прошли в 1/4.

Чемпионат мира-2024 по футзалу

1/4 финала

29 сентября

Украина – Венесуэла

Бразилия – Марокко

30 сентября

Казахстан – Аргентина

Франция – Парагвай

Накануне сборная Украины по футзалу уверенно победила Нидерланды в 1/8 финала чемпионата мира 2024 года в Узбекистане. Матч завершился со счётом 1:3.