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Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира-2024

Володимир Кук — 27 сентября, 21:49
Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира-2024

Сегодня, 27 сентября, завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футзалу-2024.

По итогам турнира Парагвай, Бразилия, Аргентина, Испания, Португалия и Иран выиграли свои группы. Нидерланды, Таиланд, Украина, Казахстан, Марокко и Франция вышли в плейоф со второго места. Коста-Рика, Хорватия, Афганистан и Венесуэла пробились в 1/8 финала, как лучшие команды, занявшие третьи места. Казахстан, Аргентина, Франция, Парагвай, Украина, Венесуэла, Бразилия, Марокко прошли в 1/4.

Чемпионат мира-2024 по футзалу
1/4 финала
29 сентября

Украина – Венесуэла

Бразилия – Марокко

30 сентября

Казахстан – Аргентина

Франция – Парагвай

Накануне сборная Украины по футзалу уверенно победила Нидерланды в 1/8 финала чемпионата мира 2024 года в Узбекистане. Матч завершился со счётом 1:3.

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