Арбитры зажигают желтым, новое имя в десятке самых молодых: самое интересное о первом туре Экстра-лиги

Почти четыре месяца, а если быть совсем точным, то 118 дней, таким было расстояние между заключительной игрой финала плей-офф сезона-2023/24 и первыми играми регулярного чемпионата Украины сезона-2024/25. Все из-за чемпионата мира, отстрочившего привычные даты начала сезона в украинском футзале, которые обычно были в конце августа или начале сентября. Бронза, привезенная из Узбекистана, показала, что отсрочка начала чемпионата "в интересах сборной" была сделана не зря.

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Ну, и ладно, наверное, это будет принято за правильный путь и дальше, только есть одна ремарка. На днях ФИФА утвердила свой международный календарь с окнами для матчей национальных сборных на 2024-2028 год, и в нем отмечено, что чемпионат мира 2028 пройдет 7-28 октября. До чемпионата Украины-28/29 еще ой как далеко, но выходит, что если снова будет принято решение "в интересах сборной", то чемпионат может начаться в середине ноября?

Так далеко заглядывать это, в существующих условиях, безрассудство, и сейчас куда интереснее вникнуть в стартовавшие перипетии чемпионата Украины, тем более что первый тур определил определенные интересные моменты, которые, возможно, могут перерасти в тенденции. Самый главный в туре по номеру 1 момент –это просто-таки невероятный ливень желтых карточек, которые арбитры доставали из кармана при первой возможности.

Вот налетел какой-то игрок, который метр с кепкой, на гренадера с метр девяносто, отскочил от него, как орех от стены, и упал – гренадеру желтая обеспечена. Это как в песне из одного известного фильма советских времен о детях-беспризорниках: "Ты трогать его не моги за его малый рост". Если переходить к конкретным числам, то в шести играх первого тура арбитры показали 26 желтых карточек, это больше четырех за игру. И это еще кроме трех "горчичников", которые перед собой увидели представители тренерских штабов Энергии и Сокола.

Какие могут быть пояснения у такого картокопада? Одна из причин, что игроки все же потеряли то игровое состояние, которое можно считать оптимальным, и его составляющая – потеря ощущения того предела, после пересечения которого можно получить предупреждение. А опытные игроки просто обязаны ее ощущать после двух-трех свистков арбитра! Немало карточек было после подкатов или атак соперника сзади, а у них уже другая природа.

Что же мы имеем именно в первом туре? Желтые карточки распределились между командами Экстралиги не равномерно, их получили представители 11 клубов, и только игроки Aurora Team не попали под раздачу ни разу. Что как для этого клуба, это действительно удивительно. Во-первых, у Aurora Team немало игроков с таким карточным бэкграундом, что мало не покажется.

Во-вторых, у них было дерби, где, казалось бы, должны были искры лететь, которые зажигали карточки, но карточки зажигались только перед игроками одного участника дерби. В прошлогоднем чемпионате Украины по футзалу обладатель приза fair-play самой корректной команде не был определен, хотя в Регламенте это было оговорено. Если АФУ сделает выводы, то уже после первого тура имеем очевидного претендента на какую-то почетную статуэтку за порядочность на площадке и умение играть, не нарушая правила.

По итогам первого тура самыми недисциплинированными стали игроки Урагана (четыре желтых), ХИТа, Сокола, SkyUp Futsal и in.IT, у которых по три предупреждения. В проекте Регламента чемпионата-24/25, который еще находится в стадии утверждения, есть нововведение, что "за получение тремя и более футболистами одной команды желтых карт в одном матче клуб должен перечислить на р/с АФУ 5000 грн". В чем нововведение? А в том, что в прошлом сезоне было 3000 грн. и за четыре желтых карточки. То есть только за один первый тур арбитры заработали для ассоциации 25000 грн. Ай молодцы, так держать!

В борьбе за мяч Максим Корнийчук (in.IT) и Константин Абзалов (Сокол)

Не это ли самое главное объяснение невиданной активности арбитров на ниве раздачи желтых карт? Как говорится, "ничего личного – просто бизнес". Кто-то можете возразить – а вы не фолите! Но это возражение для бедных, и если говорить открыто: когда арбитр имеет внутреннюю, а тем более внешнюю установку – показать желтую карточку, повод для нее в футзале найти несложно.

После такой преамбулы пора переходить непосредственно к футзалу, к тому, что происходило на площадках, чтобы представить читателям первую в этом сезоне десятку фишек, которые либо были в центре внимания, либо, наоборот, могли пройти мимо внимания болельщиков, и первая из них касается всей истории украинского футзала, поэтому он в этом сообщении и первый.

Юноша тура

В игре между Ураганом и Любартом авторство последнего гола в игре принадлежит игроку лучан Станиславу Шкляруку, впрочем, не факт гола юного игрока стал событийным, хотя лично для него это действительно событие на всю жизнь.

Для Шклярука состоялся дебют в Экстралиге, на день игры ему было 15 лет 10 месяцев и 26 дней, и это почти на месяц меньше, чем Максим Бернади, который находился в составе Сокола. Это позволило Станиславу Шкляруку вытеснить Бернади из десятки самых молодых игроков чемпионатов Украины за всю их более чем 30-летнюю историю.

Десятка самых молодых игроков чемпионатов Украины теперь стала выглядеть следующим образом:

1. Артем Малиновский (Кардинал-Ровно) – 14 лет 5 месяцев и 20 дней

2. Юрий Яремчук (Энергия) – 15 лет и 14 дней

3. Назар Першин (Сокол) – 15 лет 6 месяцев и 21 день

4. Роман Господенко (МСК Харьков) – 15 лет 7 месяцев и 4 дня

5. Игорь Тимцов (Энергия) – 15 лет 8 месяцев и 3 дня

6. Ростислав Ростковский (Сокол) – 15 лет 8 месяцев и 11 дней

7. Александр Кондратюк (ФК Харьков) – 15 лет 9 месяцев и 7 дней

8. Ярослав Квасний (Энергия) – 15 лет 9 месяцев и 21 день

9. Илья Приходько (Ураган) – 15 лет 10 месяцев и 10 дней

10. Станислав Шклярук (Любарт) – 15 лет 10 месяцев и 26 дней

Добавим, что Шклярук свой мяч забил тогда, когда Любарт играл "5 на 4", и именно Станислав играл пятым полевым игроком, что говорит о доверии к юному игроку со стороны главного тренера команды Назара Бугайчука.

Игра тура

ФК ХИТ

До начала тура в приоритете в этой номинации рассматривалось киевское дерби, но его качество на порядки уступало тем суперовым матчам, которые между ХИТом и Aurora Team проходили в прошлом сезоне. Было очевидно, что при счете 2:2 игроки еще бежали вперед, но внутри себя они были согласны на гроссмейстерскую ничью, устраивавшую обе команды. Эта точка зрения автора базируется еще и на том, что из-за проведения одновременно нескольких игр пришлось следить сразу за несколькими из них, и наибольшее внимание было приковано к Ровно.

При счете 3:1 в пользу ровенчан в игре просматривалась сенсация, а для Энергии запахло жареным. С зрительской точки зрения это было гораздо интереснее того, во что играли в дерби. Ну, а концовка игры между Кардиналом-Ровно и Энергией вообще получилась безумной. За 10 секунд до завершения игры "энергетики" сравняли счет, более того, имея угловой за 1 секунду до сирены, разыграли его так, что мяч оказался в сетке ворот.

Впрочем, взятие ворот не было зафиксировано, ведь арбитры решили, что мяч пересек линию ворот после сирены.

Так ли это, пусть разбираются компетентные органы, но! Пока в нашем чемпионате не будет системы VS (видео поддержки), все попытки наверняка разобраться в таких ситуациях будут тщетны. Где-то можно понять Энергию. На Кубке непокоренных в аналогичной ситуации в игре с Ураганом засчитали мяч, который влетел в ворота львовян, в Ровно не засчитали. Но еще раз: пока не будет VS, НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОКАЖЕТ. Все останется на усмотрение арбитров.

Только в Хмельницком время, которое зрители видят на мониторах, привязано к реальному, потому что для этого установлена отдельная камера, приведенная на табло. Но даже если бы такая ситуация произошла и в Хмельницком, все равно никто бы никому ничего не доказал. Это после игры можно было бы просмотреть момент и сделать какие-то выводы, но во время проведения игры арбитры ничего не пересматривали. Поэтому, уважаемые руководители клубов, либо находите деньги на установку VS, либо воспринимайте решение арбитров таким, каким оно будет.

Премьеры чемпионата

Следующая номинация тоже привязана ко времени, потому что в первом туре нового чемпионата интересно определить, кто же забил его первый гол. В предыдущих чемпионатах с этим не было проблем, а вот в этом...

В пятницу проводились две игры и в обеих счет был открыт на 8-й минуте. Во Львове это сделал Андрей Хамдамов, а в Ивано-Франковске – Андрей Богославский. Автор этих строк присутствовал на игре во Львове, а за параллельной игрой одним глазом наблюдал на мониторе.

Но одним глазом было заметно, что игра в Ивано-Франковске началась позже на пару минут, и в то время, когда капитан Сокола принимал поздравления от своих партеров по команде, в Ивано-Франковске было еще 0:0. Так что по астрономическому времени Андрей Хамдамов забил первым, а какая ситуация с игровым временем? А вот с ним сложилась уникальная ситуация.

По картинке из Львова можем видеть, что в момент гола время остановилось на отметке 12:30, но на одном из повторов можно рассмотреть табло ПС Галичина, на котором заметно 12:23, то есть с начала игры прошло 7 минут 43 секунды.

Переключаемся на трансляцию из Ивано-Франковска, где реальное табло размещено так, что никак не попадает в трансляционные камеры. В момент, когда Масевич из кованого делает передачу под удар Богославскому, на экране мы видим 12:26, когда мяч влетает в ворота 12:24. Но обратите внимание, время после взятия ворот должно остановиться, впрочем, оно продолжает уходить и останавливается на отметке 12:21.

Сможет ли кто-то утверждать, каким же на самом деле было время, когда мяч пересек линию ворот? Вряд ли, вот и автор этих строк не будет. Если бы существовал какой-то приз за первый гол чемпионата, в тех реалиях, которые у нас есть, логичным было бы отдать его обоим игрокам.

Гол тура

Довольно неплохую результативность продемонстрировали команды Экстралиги на старте чемпионата, точнее, 10 из них, ведь МСК Харьков и in.IT не смогли поразить ворота своих соперников. 31 раз арбитры фиксировали взятие ворот, и это больше пяти мячей за игру. Дублем в игре против Athletic Futsal отметился новичок SkyUp Futsal Максим Литвинов, более эффектным из двух мячей был второй гол, он и будет лауреатом в номинации "гол тура".

На 26-й минуте игры Максим подхватил отскочивший от Лукаса мяч, выбежал на ударную позицию, с которой элегантно подсек мяч, полетевший над вратарем гостей Богданом Мещеряковым. Исполнение на пять баллов, из всех голов первого тура этот гол, безусловно, самый лучший.

Вратарь-голеадор тура

Среди забивных голкиперов в прошлом сезоне не последнее место занимал Андрей Остриков, тогда бывший в составе МСК Харьков и отличившийся тремя забитыми голами. В этом сезоне Андрей защищает цвета SkyUp Futsal и принес победу своей команде не только сейванми, но и голом в пустые ворота на 27-й минуте встречи.

Через несколько мгновений до этого его визави Богдан Мещеряков подключился к атаке Athletic Futsal, пробил по воротам и фактически выступил в качестве ассистента для Острикова. Андрей намертво поймал мяч, нашел момент для удара, которым по всей площадке поразил пустые ворота. Гол Андрея Остриков стал первым вратарским в новом чемпионате.

Автогол тура

Впрочем, если посмотреть протоколы всех игр, то среди авторов голов можно найти имя и фамилию еще одного голкипера – Станислава Горника, защищающего ворота Любарта. В игре против Урагана ему пришлось четыре раза доставать мяч из собственных ворот, и одного из них после досадного рикошета.

На 16-й минуте Марьян Масевич заметил свободную зону на половине луцкой команды, слева пробил в штрафную, там Богдан Мизюк хотел выбить мяч, но угодил в своего вратаря, от которого мяч и залетел в сетку.

Досадный момент для Горника, которого не в чем упрекнуть.

Вратарь Любарта в первом туре был не одинок в том, что оказался в ненужном месте в ненужное время. Такая же участь постигла и игрока Энергии Николая Грицына на 10-й минуте в игре в Ровно. Трудно сказать, играющий ли тренер Кардинала-Ровно Евгений Ланко с угловой отметки делал передачу, намеренно ли пробил в Николая Грицину, но мяч от старшего из братьев Грицин полетел в направлении ворот, и голкипер Энергии Роман Китор не смог помешать мячу залететь в ворота.

Пенальти тура

Далее в следующих двух номинациях речь пойдет об игроках, которые упустили свои возможности отличиться забитыми мячами. Пенальти в футзале далеко не всегда гол, и это подтвердилось лишний раз в игре в Киеве между SkyUp Futsal и Athletic Futsal продемонстрировал игрок "авиаторов" Юрий Щерица.

В первом тайме на 6-й минуте голкипер гостей Богдан Мещеряков в штрафной сбил Юрия Щерицу. Бесспорный пенальти, и в футболе есть такая прихоть, что игроку, заработавшему пенальти, лучше его не бить. Щерица не новичок в футзале и наверняка про такое слышал, но решил сам пробить шестиметровый, и лучше бы этого не делал. Чтобы не было гола, не понадобилось никакое мастерство Мещерякова: после удара Щерицы мяч над воротами полетел примерно на метр выше.

Будет ли дальше Юрий Щерица бить пенальти в SkyUp Futsal, пренебрегая неписаными правилами, покажет чемпионат.

10-метровые тура

Если пенальти забить в футзале непросто, дабл-пенальти еще сложнее. Хотя, вспоминаешь недавний чемпионат мира, как "десятку" исполняют бразильцы или аргентинцы, то у них дабл-пенальти это скорее гол, чем нет. В чемпионате Украины с десятиметровыми для бьющих пока сплошная беда.

Четыре раза в первом туре арбитры фиксировали шестые фолы, назначая 10-ти метровые. Впервые это произошло в Ивано-Франковске, где на 19-й минуте Богдан Мизюк получил возможность покорить отставание своей команды с двух мячей в один, но игрок Любарта так переволновался, что попал в ногу вратаря.

Отметим, что под этот удар у Урагана вышел Александр Сирицкий.

В отличие от Мизюка у игрока in.IT Владислава Константинова оснований для волнения не было. Десятиметровый был назначен на несколько секунд до финальной сирены, и при счете 0:3 в пользу Сокола, поэтому даже забитая "десятка" уже не повлияла бы на итог игры. И в Соколе на 10 метров решили сменить вратаря, и вместо Сергея Шевченко в "рамку" вышел Богдан Бабенко. Замена сработала, и вратарь Сокола не позволил себя переиграть с 10-ти метровой отметки.

Третьим таким вратарем стал голкипер Сухой Балки Дмитрий Бутов. На 17-й минуте у капитана МСК Харьков Бахмана Фаталиева был отличный случай счёт 0:3 сменить на 1:3, но против этого был Бутов, который в момент удар вышел на пять метров, и мяч попал в него.

И, наконец, четвертым игроком, упустившим свою возможность, стал новичок Athletic Futsal Давид Калашник. В прошлом сезоне он был штатным пенальтистом и дабл-пенальтистом в МСК Харьков и пробивал эти стандарты с переменным успехом. Станислав Гончаренко, тем не менее, доверял Калашнику безгранично, а будет ли это делать в команде из Днепра Александр Кабаненко, увидим. За 49 секунд до финальной сирены, когда в игре при счете 6:3 все было понятно, Давид Калашник, пробивая 10 метров, якобы и обыграл своего бывшего одноклубника Андрея Острикова, но угодил в штангу.

В прошлом сезоне в Экстрализе были назначены 18 10-метровых, из которых реализованы были 8, процент составил 44,44. В этом сезоне только за один тур мы увидели четыре "десятки", и реализация пока на нуле.

Тренерские дебюты тура

Как известно, в новом сезоне три команды дебютировали в Экстрализе, но не во всех тренера не работали на новом уровне. Сухую Балку возглавляет Денис Овсянников, который уже был главным в Харькове.

Впрочем, тренеров, чьи команды в первом туре провели свои дебютные матчи в Экстралиге, все-таки три. Компанию Александру Кабаненко из Athletic Futsal и Назару Бугайчуку из Любарта составил в прошлом вратарь Василий Сухомлинов. Как тренер он работал с харьковской женской командой Тесла, но мужская команда в Экстрализе для него впервые.

Трех тренеров-дебютантов первый тур объединил одним неприятным фактом – все их три команды стартовые матчи в новом чемпионате проиграли. При разной игре, но итоговая разница в счете все же была ощутима: 0:4 у МСК Харьков, 3:6 у Athletic Futsal и 1:4 у Любарта.

Печальные юбилеи тура

У игроков двух команд матчи первого тура пришлись на дни рождения, более того – на юбилеи. Капитану Любарту Дмитрию Романюку 11 октября исполнилось 25 лет, а Дмитрию Скибчику 12 октября – 20. Ничем оба себя в такую памятную дату не порадовали. Любарт проиграл, а вот Кардинал-Ровно ушел с площадки после игры с Энергией с ничьей. Впрочем, если вспомнить, каким досадным образом онп утратили победу, то и Скибчик вряд ли возвращался домой из игры в хорошем настроении.

ФК Кардинал-Ровно

Бонус на позитиве

На печальной ноте завершилось сообщение, посвященное первому туру – и тренеры-дебютанты попроигрывали, и юбиляры не сделали себе желанные подарки. И чтобы финишировать на позитиве, нужно отметить маленькое движение в лучшую сторону в трансляциях матчей Экстралиги. Конкретнее – домашние матчи SkyUp Futsal.

В трансляции с арены GYMMAXX появилась реверсивная камера, установленная на трибуне, противоположной той, вблизи которой располагались команды. Наличие этой камеры существенно улучшило качество трансляции в плане просмотра интересных моментов, в частности, пенальти в первом тайме в ворота Athletic Futsal. Повторы отдельных моментов, голевых эпизодов – все это выглядело очень классно.

Единственное замечание, что реверсивную камеру лучше использовать не для трансляции, а только для повторов. В Киеве режиссер несколько злоупотреблял использованием реверсивной камеры, были такие моменты, что трансляция, когда мяч был в игре, уходила из основной камеры, затем неожиданно с реверсивной, а затем снова из основной. Это выглядело, как игроки бежали в одном направлении (например, слева направо), вдруг они же бегут уже справа налево, а через несколько секунд в той же атаке снова слева направо. Но это уже исправляемые рабочие моменты.

Анатолий Подвойский для Чемпиона