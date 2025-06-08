Невероятный камбэк принес SkyUp вторую победу в серии над Соколом

Сегодня, 8 июня, состоялся второй матч бронзовой серии украинской Экстра-лиги по футзалу между Соколом и SkyUp.

Киевский коллектив одержал невероятную победу, отыграв отставание в два мяча.

Первый тайм прошел в равной борьбе, победителем из которой вышли игроки Сокола благодаря точному удару Хибовского.

Казалось, гол Сохорука в начале второго тайма закрепил преимущество хозяев арены, которые мысленно сравняли счет в серии. Впрочем, невероятные легионеры "авиаторов" принесли своей команде вторую подряд волевую победу.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

Плей-офф, бронзовая серия

2 матч, 8 июня



Сокол – SkyUp 2:3 (1:0) (0:2 в серии)

Голы: 1:0 – Хибовский, 18, 2:0 – Сохорук, 22, 2:1 – Джонни, 29, 2:2 – Шаропиньо, 33, 2:3 – Джонни, 34

Интересно, что первый матч серии SkyUp также выиграл в волевом стиле, но тогда команды забили 12 мячей на двоих.

Ранее сообщалось, что главный тренер Карпат посетил лагерь Авроры перед финальной серией.