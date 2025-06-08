Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Невероятный камбэк принес SkyUp вторую победу в серии над Соколом

Володимир Максименко — 8 июня 2025, 14:22
Невероятный камбэк принес SkyUp вторую победу в серии над Соколом
АФУ

Сегодня, 8 июня, состоялся второй матч бронзовой серии украинской Экстра-лиги по футзалу между Соколом и SkyUp.

Киевский коллектив одержал невероятную победу, отыграв отставание в два мяча.

Первый тайм прошел в равной борьбе, победителем из которой вышли игроки Сокола благодаря точному удару Хибовского.

Казалось, гол Сохорука в начале второго тайма закрепил преимущество хозяев арены, которые мысленно сравняли счет в серии. Впрочем, невероятные легионеры "авиаторов" принесли своей команде вторую подряд волевую победу.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига
Плей-офф, бронзовая серия
2 матч, 8 июня

Сокол – SkyUp 2:3 (1:0) (0:2 в серии)

Голы: 1:0 – Хибовский, 18, 2:0 – Сохорук, 22, 2:1 – Джонни, 29, 2:2 – Шаропиньо, 33, 2:3 – Джонни, 34

Интересно, что первый матч серии SkyUp также выиграл в волевом стиле, но тогда команды забили 12 мячей на двоих.

Ранее сообщалось, что главный тренер Карпат посетил лагерь Авроры перед финальной серией.

SkyUp Київ

SkyUp с результативным камбеком победил Сокол в первом бронзовом матче Экстра-лиги
Капитан SkyUp Futsal: Весь коллектив мечтал о выходе в Лигу чемпионов
Аврора стала вторым финалистом Экстра-лиги, разгромив SkyUp в четвертом матче
SkyUp – Aurora: онлайн видеотрансляция полуфинала Экстра-лиги
Аврора переиграла SkyUp и повела в полуфинальной серии плей-офф Экстра-лиги

Последние новости