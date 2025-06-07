SkyUp с результативным камбеком победил Сокол в первом бронзовом матче Экстра-лиги

В субботу, 7 июня, стартовала серия матчей за бронзовые медали Экстра-лиги Украины сезона-2024/25 между Соколом и SkyUp.

Клуб из Хмельницкого более уверенно провел первую часть поединка. После обмена голами в первые 11 минут, хозяева площадки еще дважды расписались в воротах соперника.

Однако почти сразу после этого настало время камбека киевлян, которые за следующие 13 минут не только сравняли счет, но и вышли вперед, отметившись семью голами.

Сокол на последней минуте забил свой четвертый гол, но он ни на что не повлиял – SkyUp одержал волевую победу 8:4.

Экстра-лига – плей-офф

Бронзовый финал, первый матч, 7 июня

Сокол – SkyUp 4:8 (2:1)

Голы: 1:0 – 8 Литвинов (автогол), 1:1 – Першин, 2:1 – 12 Гуцуляк, 3:1 – 24 Гуцуляк, 3:2 – 26 Литвинов, 3:3 – 27 Бобо, 3:4 – 31 Лифер, 3:5 – 32 Боб, 3:6 – 35 Лифер, 3:7 – 36 Шаропиньо, 3:8 – 39 Бакум, 4:8 – 40 Бабенко.

Второй матч этой серии состоится завтра, 8 июня. Старт игры запланирован на 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что параллельно с этим началась главная серия сезона, в которой сошлись две лучшие команды чемпионата Украины, ХИТ и Аврора.