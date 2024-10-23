Чемпион Украины пропустил 8 голов: обзор матча Лиги чемпионов по футзалу ХИТ – Андерлехт

В первом матче Лиги чемпионов по футзалу киевский ХИТ на выезде уступил бельгийскому Андерлехту со счетом 2:8.

Обзор матча

Лига чемпионов по футзалу-2024/25

1 тур, 23 октября

ХИТ Киев – Андерлехт 2:8 (2:4)

Голы: 0:1 – 1 Грелло, 0:2 – 7 Рангель, 0:3 – 7 де Матос, 1:3 – 8 Мельник, 1:4 – 15 де Матос, 2:4 – 15 Жук, 2:5 – 23 Грелло, 2:6 – 26 де Матос, 2:7 – 29 Рангель, 2:8 – 35 Рангель

Отметим, что киевляне квалифицировались в ЛЧ как чемпионы украинской Экстралиги.

Следующую игру в ЛЧ киевляне проведут уже завтра, 24 октября, против испанского Джимби Картахена. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени. Также ХИТ ожидает игра с польской Бельско-Бялой 26 октября.

Чтобы пройти в следующий раунд чемпиона Украины, нужно войти в тройку лучших. После первого тура ХИТ занимает последнее место.