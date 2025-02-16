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Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

Олексій Мурзак — 16 февраля 2025, 19:53
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины

В воскресенье, 16 февраля определились все участники четвертьфинала Кубка Украины по футзалу.

Так, по итогам 1/8, в "Финале восьми" сыграют Ураган, Сухая Балка, Сокол, SkyUp, Аврора, Кардинал-Ровно, Любарт и львовская Энергия.

Отметим, что главной сенсацией этой стадии стал вылет действующего чемпиона Украины, которым ныне является столичный ХИТ.

В 1/8 киевляне по итогам двух матчей проиграли другому столичному коллективу – Авроре. Несмотря на два подряд чемпионства киевского гранда в Экстра-лиге, обладателям кубка им не удалось стать ни разу. При этом ХИТ играл в шести финалах, в которых все 6 раз терпел поражение.

Напомним, 16 февраля состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футзалу.

Енергія Кардинал-Рівне Сокіл ХІТ Аврора Любарт SkyUp Київ Суха Балка Кубок України з футзалу

Енергія

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