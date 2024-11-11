Ураган сделал зрелищный камбек в игре с Кардинал-Ровно

В понедельник, 11 ноября, состоялся матч четвертого тура Украинской Экстра-лиги по футзалу, в котором Кардинал-Ровно принимал Ураган.

Эта игра была идеально распределена на два тайма, которые в определенной степени скопировали друг друга.

По итогам первых 20 минут хозяева площадки вели в счете 3:1, однако после перерыва ситуация кардинальным образом изменилась.

И хотя Кардинал-Ровно даже выигрывал 4:1, второй тайм забрали гости. В итоге была зафиксирована результативная ничья 4:4.

Чемпионат Украины по футзалу - Экстра-лига

4 тур, 11 ноября

Кардинал-Ровно - Ураган 4:4 (3:1)

Напомним, что днем ранее состоялись два матча четвертого тура Экстра-лиги, в которых Харьков одолел Любарт, а Аврора разгромила Атлетик.