Любарт проиграл Харькову, Аврора разгромила Атлетик в 4 туре Экстра-лиги

В воскресенье, 10 ноября, состоялось 2 матча в рамках 4 тура Экстра-лиги Украины по футзалу.

В частности, Харьков обыграл Любарт и одержал свою первую победу в текущем сезоне.

В другой встрече столичная Аврора разгромила днепровский Атлетик и вернула себе первое место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

4 тур, 10 ноября

Любарт – Харьков 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 13 Кондратович, 0:2 – 22 Фаталиев, 1:2 – 23 Запорожец

Атлетик – Аврора 3:8 (2:2)

Голы: 1:0 – 2 Сторожук, 1:1 – 5 Семенченко, 1:2 – 10 Моспан, 2:2 – 20 Сторожук, 2:3 – 21 Легендзевич, 2:4 – 26 Моспан, 2:5 – 27 Чеберяк , 2:6 – 32 Моспан, 3:6 – 34 Нагорный, 3:7 – 39 Сагайдайчный, 3:8 – 40 Савенко

Напомним, 9 ноября столичный ХИТ разгромил львовскую Энергию, хмельницкий Сокол обыграл Сухую Балку, а SkyUp Futsal с минимальной разницей победил in.IT.