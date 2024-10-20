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Игрок сборной Украины прокомментировал свой переход в испанскую Осасуну

Руслан Травкін — 20 октября, 12:16
Игрок сборной Украины прокомментировал свой переход в испанскую Осасуну
Ігор Корсун (праворуч)
xota.es

Игрок сборной Украины по футзалу Игорь Корсун поделился впечатлениями от подписания контракта с испанской Осасуной.

Его слова цитирует клуба прес-служба.

"Я в восторге от перехода в этот клуб. Хочу поблагодарить одноклубников за теплый прием. Мне нравится команда и тренерский штаб.

Чемпионат Испании – лига высокого уровня. Очень хочу попробовать свои силы здесь", – сказал Корсун.

В первом туре Осасуна одолела Кордобу со счетом 7:2. Украинец не играл, поскольку в тот момент еще не тренировался с командой.

Игорь был одним из ключевых исполнителей "сине-желтых" на ЧМ-2024. Украинские футзалисты стали бронзовыми призерами мирового первенства.

Напомним, что сборной Украины благодаря успешным выступлениям в Узбекистане удалось установить два собственных рекорда на чемпионатах мира.

Осасуна футзал Ігор Корсун

Осасуна

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