Энергия победила Ураган и стала вторым финалистом Экстра-лиги

Львовская Энергия одолела Ивано-Франковский Ураган в решающем пятом матче полуфинального противостояния Экстра-лиги по футзалу.

Поединок завершился со счётом 4:2. Большая часть первого тайма проходила с ничейным результатом, но два гола в течение одной минуты обеспечили львовян комфортным преимуществом, которое они смогли довести до конца первой половины.

Во втором тайме Ураган первым отличился и возобновил интригу в матче. Однако за 5 минут до конца Владимир Буньо забил второй раз и поставил точку в матче. Эта победа позволила Энергии выйти в финал лиги.

Экстра-лига Украины по футзалу

Плей-офф, 1/2 финала

1 июня

Ураган (Ивано-Франковск) - Энергия (Львов) 2 :4 (1:3 )

Голы : 0:1 - Буньо 7, 1:1 - Масевич 13, 1:2 - Легендзевич 19, 1:3 - Зварыч 19, 2:3 - Шотурма, 2:4 - 36 Буньо

В финале львовяне сыграют с киевским Хитом, который в другом полуфинальном противостоянии трижды обыграл столичный SkyUp.