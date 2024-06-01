Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Энергия победила Ураган и стала вторым финалистом Экстра-лиги

Микола Дендак — 1 июня, 14:59
Энергия победила Ураган и стала вторым финалистом Экстра-лиги

Львовская Энергия одолела Ивано-Франковский Ураган в решающем пятом матче полуфинального противостояния Экстра-лиги по футзалу.

Поединок завершился со счётом 4:2. Большая часть первого тайма проходила с ничейным результатом, но два гола в течение одной минуты обеспечили львовян комфортным преимуществом, которое они смогли довести до конца первой половины.

Во втором тайме Ураган первым отличился и возобновил интригу в матче. Однако за 5 минут до конца Владимир Буньо забил второй раз и поставил точку в матче. Эта победа позволила Энергии выйти в финал лиги.

Экстра-лига Украины по футзалу
 Плей-офф, 1/2 финала
 1 июня

Ураган (Ивано-Франковск) - Энергия (Львов) 2 :4 (1:3 )

Голы : 0:1 - Буньо 7, 1:1 - Масевич 13, 1:2 - Легендзевич 19, 1:3 - Зварыч 19, 2:3 - Шотурма, 2:4 - 36 Буньо

В финале львовяне сыграют с киевским Хитом, который в другом полуфинальном противостоянии трижды обыграл столичный SkyUp.

Екстра-ліга Енергія Ураган футзал

Екстра-ліга

Многолетний тренер Урагана подал в отставку после поражения от Энергии
В украинском футзале – крутое противостояние за выход в финал Экстра-лиги. В этот раз битву устроили Энергия и Ураган
Энергия победила Ураган и сравняла счет в полуфинальной серии Экстра-лиги
Хит переиграл SkyUp и вышел в финал: результаты плей-офф Экстра-лиги
Енергія в серії пенальті обіграла Ураган та зрівняла рахунок у півфінальній серії Екстра-ліги

Последние новости