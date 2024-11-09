ХИТ разгромил Энергию, Сокол одолел Сухую Балку в 4 туре Экстралиги

В субботу, 9 ноября, состоялось 3 матча в рамках 4 тура Экстра-лиги Украины по футзалу.

Столичный ХИТ разгромил львовскую Энергию, хмельницкий Сокол обыграл Сухую Балку, а SkyUp Futsal с минимальной разницей победил in.IT.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

4 тур, 9 ноября

Сокол – Сухая Балка 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – 11 Ярошенко, 1:1 – 16 Хамдамов, 2:1 – 17 Абзалов, 3:1 – 21 Абзалов, 3:2 – 29 Рыбак, 4:2 – 40 Бабак

Энергия – ХИТ 1:5 (1:2)

Голы: 0:1 – 2 Педяш, 0:2 – 3 Жук, 1:2 – 14 Грицына, 1:3 – 26 Жук, 1:4 – 39 Чернявский, 1:5 – 40 Чернявский

SkyUp Futsal – in.IT 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 35 Рафаэль, 1:1 – 39 Рябоконь, 2:1 – 39 Литвинов

В пятницу, 1 ноября, был сыгран перенесенный ранее матч 3-го тура Экстра-лиги между киевским ХИТом и луцким Любартом. Встреча завершилась разгромной победой столичного клуба со счетом 5:1.