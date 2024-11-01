ХИТ разгромил Любарт в перенесенном матче 3-го тура Экстралиги

В пятницу, 1 ноября, был сыгран перенесенный матч 3-го тура Экстралиги между киевским ХИТом и луцким Любартом

Встреча завершилась разгромной победой столичного клуба со счётом 5:1.

Для Любарта это уже второе поражение в сезоне.

Чемпионат Украины – Экстралига

Перенесенный матч 3 тура, 1 ноября

ХИТ – Любарт 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – 6 Жук, 2:0 – 14 Горпинич, 3:0 – 20 Нижник, 4:0 – 22 Горпинич, 5:0 – 33 Жук, 5:1 – 39 Шклярук

4 тур Экстралиги состоится на следующей неделе – базовая дата 9 ноября. Эти выходные без чемпионата из-за окна для национальных сборных

Напомним, национальная сборная Украины отправится 2 ноября в Чехию, где 5 и 6 ноября сыграет два спарринга против местной сборной.