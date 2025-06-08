ХИТ второй раз подряд победил Аврору в финальной серии Экстра-лиги

В воскресенье, 8 июня, состоялся второй поединок финальной серии Экстра-лиги по футзалу, в котором ХИТ снова переиграл Аврору.

Матч завершился со счетом 3:2.

Аврора дважды по ходу матча вела в счете, однако в итоге потерпела поражение.

Через неделю серия переедет на правый берег столицы, в то же время Аврора больше не будет иметь права на ошибку. Напомним, серия продлится до трех побед одной из команд.

Экстра-лига – плей-офф

Финал, второй матч, 8 июня

Аврора - ХИТ 2:3 (1:1)

Счет в серии 0:2

Голы: 1:0 - 5 Моспан, 1:1 - 19 Журба, 2:1 - 23 Гуреев, 2:2 - 25 Сметаненко, 2:3 - 34 Чернявский

Как известно, в первой встрече также был зафиксирован счет 3:2 в пользу действующих чемпионов первенства.

В сезонной серии команды не смогли определить победителя, дважды сыграв вничью (2:2, 4:4).