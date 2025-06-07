Хет-трик Педяша принес ХИТу непростую победу над Авророй в первом матче финальной серии Экстра-лиги

В субботу, 7 июня, началась главная серия сезона Экстра-лиги Украины по футзалу – в финале сошлись Аврора и ХИТ.

Две лучшие команды регулярного сезона встретились в финальном противостоянии, которое определит чемпиона Украины.

В сезонной серии команды не смогли определить победителя, дважды сыграв вничью (2:2, 4:4). И первый финальный матч также был максимально конкурентным.

Аврора и ХИТ показали, на что они готовы в течение первых пяти минут поединка, когда были забиты сразу три гола: хозяева ответили одним результативным ударом на дубль Александра Педяша.

Следующего гола фанатам пришлось ждать довольно долго, потому что в первом тайме их больше не было. После перерыва киевские команды отличились еще по одному разу, в том числе Педяш, который оформил хет-трик. В итоге ХИТ удержал победный счет 3:2 и повел в финальной серии.

Экстра-лига – плей-офф

Финал, первый матч, 7 июня

Аврора – ХИТ 2:3 (1:2) – ХИТ побеждает в серии 1-0

Голы: 0:1 – 3 Педяш, 0:2 – 3 Педяш, 1:2 – 4 Малиновский, 1:3 – 23 Педяш, 2:3 – 26 Гуреев.

Финальная серия Экстра-лиги между Авророй и ХИТом продолжится завтра, 8 июня. Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее состоялась первая встреча Сокола и SkyUp в бронзовой серии Экстра-лиги.