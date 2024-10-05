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ЧМ по футзалу: победит Францию и завоевать исторические медали

Кирило Стадниченко — 5 октября, 17:00
ЧМ по футзалу: победит Францию и завоевать исторические медали

В воскресенье, 6 октября, состоятся матч за 3-е место и финал чемпионата мира по футзалу.

В игре за бронзовые медали сборная Украины будет противостоять команде Франции, а в главном финале сойдутся сборные Аргентины и Бразилии.

ЧМ-2024. Бронзовый финал. Украина – Франция: онлайн-трансляция

Лучшим результатом сборной Украины в истории выступлений на ЧМ остается 4-е место в турнире 1996 года. И на нынешнем Мундиале наша команда может обновить это достижение, а также впервые завоевать медали мирового первенства.

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В шаге от сенсации

Нашей команде лишь чуть-чуть не повезло оказаться в главном финале. В среду состоялся полуфинал Украина – Бразилия, который, вопреки многочисленным прогнозам не в пользу украинских футзалистов, едва не завершился сенсацией.

Україна – Бразилія

Україна – Бразилія

АФУ

Украинцы выстроили оптимальную тактику на матч, построенную на быстрых перемещениях после потери мяча бразильцами. И она дала свои плоды. Наши игроки вели равную борьбу с титулованными соперниками, а на 18-й минуте Игорь Чернявский открыл счет в игре. Но в самом начале тайма произошел сбой в игре и в течение двух минут соперник сравнял счет, а затем и вышел вперед. При этом сравнять счет бразильцам помог Ростислав Семенченко, забивший гол в свои ворота на 21-й минуте. А уже на 22-й Диего вывел бразильцев вперед.

Однако еще до середины второго тайма, на 29-й минуте, Игорь Корсун сравнял счет. После чего пошла обоюдоострая игра с опасными моментами, в которой украинцы ни в чем не уступали сопернику. Более того, у нашей команды было больше реальных моментов для того, чтобы забить победный гол. Достаточно вспомнить удары в штанги украинских игроков.

Роковой для нашей сборной стала 36-я минута и нарушение Мельника на чужой половине поля, после чего последовал 10-метровый пенальти (это был уже шестой фол нашей команды). В пылу борьбы Мельник, видимо, просто забыл о том, что у команды уже есть пять фолов и пошел в борьбу. В итоге, Диего нанес решающий и победный для бразильцев удар – 2:3.

Уже после игры соперник высоко оценил уровень мастерства сборной Украины:

"У Украины отличная команда. У нас до этого матча на турнире проблем не было, но мы показали, что можем справляться с трудностями, когда они появляются. Было очень тяжело, когда соперник вышел вперед, но мы все же оказались сильнее и будем играть в финале. Гордимся этим и попробуем завоевать шестой титул", – сказал Диего.
Збірна України після поразки від Бразилії

Збірна України після поразки від Бразилії

АФУ

"Надеюсь, воспользуемся шансом на этот раз"

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко перед заключительной игрой на ЧМ-2024 отметил:

"У нас когда-то был шанс. Тогда (в 1996 году) не завоевали медали. Надеюсь, мы воспользуемся шансом на этот раз. Надеюсь, наши игроки хорошо восстановятся. Думаю, каждый из ребят хочет с положительными эмоциями вернуться на родину, завоевав бронзовые медали.

Очень досадно проигрывать в матчах, где мы, по моему мнению, как минимум, были не слабее, а моментами смотрелись даже лучше бразильцев. Спасибо ребятам, они выложились на все сто процентов. Нам немного не хватило реализации при счете 2:2. Если бы таки забили, то могли бы рассчитывать на победу. Но, к сожалению. За ребят очень досадно, они отдали все. Они заслуживали большего".

Дебютанты – в топ-4

В отличие от украинской команды, которая регулярно выступает на европейских и мировых первенствах, являясь двукратным вице-чемпионом Европы, сборная Франции – дебютант чемпионатов мира. А на европейском первенстве команда дебютировала в 2018-м, заняв 10-е место. Более того, в 2022-м французы не попали в число участников футзального Евро и нынешний турнир является, по сути, вторым крупным соревнованием в истории сборной страны.

Збірна Франції

Збірна Франції

АФУ

И сказать, что выход сборной Франции в полуфинал является сенсацией – не сказать ничего. Это супер сенсация, даже при том, что команда Франции сейчас занимает высокое 10-е место в рейтинге ФИФА.

Во-первых, выше нее находится 8 команд, не считая России, которой запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Во-вторых, ниже в рейтинге находятся ряд команд с куда более громкой историей выступлений на Евро и ЧМ, та же сборная Украины. И в третьих, думается, сами французы перед стартом чемпионата считали за благо выход команды в плей-офф, не более того. И даже выход в четвертьфинал уже рассматривался как отличный результат для дебютанта ЧМ.

Нынешний турнир подопечные Рафаэля Рейно начали с победы в группе над командами Гватемалы (6:3) и Венесуэлы (7:3), после чего уступили Ирану (1:4). Заняв 2-е место в Группе F, в 1/8 финала французы одолели Таиланд (5:2), а в четвертьфинале – Парагвай (2:1).

Нужно отметить, что французам откровенно повезло со жребием. Из соперников по группе сильнее был только Иран (4-й в мировом рейтинге), а в плей-офф – Таиланд, который является соседом французов в рейтинге (9). Но, с другой стороны, в полуфинале против Аргентины французы дали такой же бой сопернику, как и украинцы. При том, что сборная Аргентины играла в финалах предыдущих двух ЧМ. В 2016-м году южноамериканская команда стала чемпионом, а в 2021-м уступила в решающем матче сборной Португалии.

Аргентинцы дважды выходили вперед, но оба раза французы сравнивали счет. Арриета открыл счет на 3-й минуте, но уже через три минуты усилиями Менедеса французы отыгрались. На 8-й минуте вновь вывел вперед южноамериканцев Клаудиньо, но на 25-й минуте счет снова стал равным – забил Туре. И все-таки последнее слово осталось за аргентинцами – на 37-й минуте Арриета оформил дубль, те же 3;2, что и в нашем полуфинале.

Любопытно, что самым крупным поражением в истории сборной Франции является проигрыш от… команды Украины. В уже далеком 2000 году, в товарищеском матче в Любляне (Словения) наша команда разгромила французов со счетом 12:0.

Абакшин – среди лучших ассистентов

Нельзя не отметить отдельно и одного из лидеров нашей команды Даниила Абакшина, который может завершить турнир в качестве лучшего ассистента. На данный момент Абакшин сделал 5 результативных передач и уступает только французу Абдессамаду Мохаммеду, у которого 6 ассистов.

Данило Абакшин

Данило Абакшин

АФУ

Абакшина имеет все возможности завершить этот, пока что заочный спор с Мохаммедом, в свою пользу уже в очном противостоянии. Вторым лучшим ассистентом в сборной Украины является Игорь Чернявский (3).

Также Абакшин вместе с Игорем Корсуном является лучшим бомбардиром команды на турнире – по 4 гола. Но до лидеров по этому показателю им далеко. 10 голов у бразильца Марселя, по 7 – у аргентинцев Арриеты и Бранди, 6 – у иранца Агапура, по пять голов еще у четырех игроков.

В финале – южноамериканское классико

Наконец, в главном финале чемпионата мира сойдутся сборные Аргентины и Бразилии. Матч между командами этих двух стран в футболе принято называть южноамериканским классико. Теперь оно дошло и до футзала, до финала мирового первенства.

Пятикратные чемпионы из Бразилии в последний раз выигрывали титул еще в 2012 году. На тот момент, это была пятая победа в пяти чемпионатах мира в истории, проведенных к тому времени. Тогда у бразильцев вообще не было конкурентов на мировой арене...

Символично, что именно сборная Аргентины прервала гегемонию Бразилии, став победителем 6-го чемпионата мира в истории, в 2016 году. А спустя пять лет, в Литве в 2021-м (турнир был перенесен на год из-за коронавируса) уже проиграли аргентинцы, уступив титул чемпиона сборной Португалии.

Сборная Бразилии полна решимости вернуть себе титул чемпиона. Здесь и сейчас. Что подтверждает и отличная игровая и физическая форма команды, которая имела проблемы только в полуфинале с украинцами, и положение в рейтинге ФИФА (Бразилия – 1-я, а Аргентина – 5-я), и, в конце концов, ставки букмекеров.

Букмекеры – за Украину

Букмекеры уже выставили коэффициенты на матч Украина – Франция. Фаворитами матча являются "сине-желтые". Коэффициент на победу в основное время Украины – 2.11, на Францию – 2.52, а на ничью – 5.00.

На общий успех Украины (учитывая серию пенальти) коэффициент составляет 1.74, на Францию – 2.01.

Что касается финала, то тут явным фаворитом считается сборная Бразилии.

На победу пентакампеонов в основное время ставки принимаются из расчета 1,48 к 1, в то время как на успех аргентинцев – 4,95 к 1, а на победу Аргентины – 5,10.

На общий успех Бразилии ставки принимаются с коэффициентом 1,30, а на Аргентину – 3,35.

Где смотреть?

Матчи чемпионата мира по футзалу на территории Украины транслирует телеканал Суспильне Спорт, а также региональные телеканалы Суспильного. В воскресенье они покажут оба матча – за 3-е место и финал. Также матчи ЧМ можно увидеть в интернете – на сайте канала Суспильне Спорт.

Начало игры Украина – Франция (за 3-е место) в 15.30 по киевскому времени. Финал Бразилия – Аргентина начнется в 18.00 по Киеву.

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