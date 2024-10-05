ЧМ по футзалу: победит Францию и завоевать исторические медали

В воскресенье, 6 октября, состоятся матч за 3-е место и финал чемпионата мира по футзалу.

В игре за бронзовые медали сборная Украины будет противостоять команде Франции, а в главном финале сойдутся сборные Аргентины и Бразилии.

ЧМ-2024. Бронзовый финал. Украина – Франция: онлайн-трансляция

Лучшим результатом сборной Украины в истории выступлений на ЧМ остается 4-е место в турнире 1996 года. И на нынешнем Мундиале наша команда может обновить это достижение, а также впервые завоевать медали мирового первенства.

В шаге от сенсации

Нашей команде лишь чуть-чуть не повезло оказаться в главном финале. В среду состоялся полуфинал Украина – Бразилия, который, вопреки многочисленным прогнозам не в пользу украинских футзалистов, едва не завершился сенсацией.

Україна – Бразилія АФУ

Украинцы выстроили оптимальную тактику на матч, построенную на быстрых перемещениях после потери мяча бразильцами. И она дала свои плоды. Наши игроки вели равную борьбу с титулованными соперниками, а на 18-й минуте Игорь Чернявский открыл счет в игре. Но в самом начале тайма произошел сбой в игре и в течение двух минут соперник сравнял счет, а затем и вышел вперед. При этом сравнять счет бразильцам помог Ростислав Семенченко, забивший гол в свои ворота на 21-й минуте. А уже на 22-й Диего вывел бразильцев вперед.

Однако еще до середины второго тайма, на 29-й минуте, Игорь Корсун сравнял счет. После чего пошла обоюдоострая игра с опасными моментами, в которой украинцы ни в чем не уступали сопернику. Более того, у нашей команды было больше реальных моментов для того, чтобы забить победный гол. Достаточно вспомнить удары в штанги украинских игроков.

Роковой для нашей сборной стала 36-я минута и нарушение Мельника на чужой половине поля, после чего последовал 10-метровый пенальти (это был уже шестой фол нашей команды). В пылу борьбы Мельник, видимо, просто забыл о том, что у команды уже есть пять фолов и пошел в борьбу. В итоге, Диего нанес решающий и победный для бразильцев удар – 2:3.

Уже после игры соперник высоко оценил уровень мастерства сборной Украины:

"У Украины отличная команда. У нас до этого матча на турнире проблем не было, но мы показали, что можем справляться с трудностями, когда они появляются. Было очень тяжело, когда соперник вышел вперед, но мы все же оказались сильнее и будем играть в финале. Гордимся этим и попробуем завоевать шестой титул", – сказал Диего.

Збірна України після поразки від Бразилії АФУ

"Надеюсь, воспользуемся шансом на этот раз"

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко перед заключительной игрой на ЧМ-2024 отметил:

"У нас когда-то был шанс. Тогда (в 1996 году) не завоевали медали. Надеюсь, мы воспользуемся шансом на этот раз. Надеюсь, наши игроки хорошо восстановятся. Думаю, каждый из ребят хочет с положительными эмоциями вернуться на родину, завоевав бронзовые медали. Очень досадно проигрывать в матчах, где мы, по моему мнению, как минимум, были не слабее, а моментами смотрелись даже лучше бразильцев. Спасибо ребятам, они выложились на все сто процентов. Нам немного не хватило реализации при счете 2:2. Если бы таки забили, то могли бы рассчитывать на победу. Но, к сожалению. За ребят очень досадно, они отдали все. Они заслуживали большего".

Дебютанты – в топ-4

В отличие от украинской команды, которая регулярно выступает на европейских и мировых первенствах, являясь двукратным вице-чемпионом Европы, сборная Франции – дебютант чемпионатов мира. А на европейском первенстве команда дебютировала в 2018-м, заняв 10-е место. Более того, в 2022-м французы не попали в число участников футзального Евро и нынешний турнир является, по сути, вторым крупным соревнованием в истории сборной страны.

Збірна Франції АФУ

И сказать, что выход сборной Франции в полуфинал является сенсацией – не сказать ничего. Это супер сенсация, даже при том, что команда Франции сейчас занимает высокое 10-е место в рейтинге ФИФА.

Во-первых, выше нее находится 8 команд, не считая России, которой запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы. Во-вторых, ниже в рейтинге находятся ряд команд с куда более громкой историей выступлений на Евро и ЧМ, та же сборная Украины. И в третьих, думается, сами французы перед стартом чемпионата считали за благо выход команды в плей-офф, не более того. И даже выход в четвертьфинал уже рассматривался как отличный результат для дебютанта ЧМ.

Нынешний турнир подопечные Рафаэля Рейно начали с победы в группе над командами Гватемалы (6:3) и Венесуэлы (7:3), после чего уступили Ирану (1:4). Заняв 2-е место в Группе F, в 1/8 финала французы одолели Таиланд (5:2), а в четвертьфинале – Парагвай (2:1).

Нужно отметить, что французам откровенно повезло со жребием. Из соперников по группе сильнее был только Иран (4-й в мировом рейтинге), а в плей-офф – Таиланд, который является соседом французов в рейтинге (9). Но, с другой стороны, в полуфинале против Аргентины французы дали такой же бой сопернику, как и украинцы. При том, что сборная Аргентины играла в финалах предыдущих двух ЧМ. В 2016-м году южноамериканская команда стала чемпионом, а в 2021-м уступила в решающем матче сборной Португалии.

Аргентинцы дважды выходили вперед, но оба раза французы сравнивали счет. Арриета открыл счет на 3-й минуте, но уже через три минуты усилиями Менедеса французы отыгрались. На 8-й минуте вновь вывел вперед южноамериканцев Клаудиньо, но на 25-й минуте счет снова стал равным – забил Туре. И все-таки последнее слово осталось за аргентинцами – на 37-й минуте Арриета оформил дубль, те же 3;2, что и в нашем полуфинале.

Любопытно, что самым крупным поражением в истории сборной Франции является проигрыш от… команды Украины. В уже далеком 2000 году, в товарищеском матче в Любляне (Словения) наша команда разгромила французов со счетом 12:0.

Абакшин – среди лучших ассистентов

Нельзя не отметить отдельно и одного из лидеров нашей команды Даниила Абакшина, который может завершить турнир в качестве лучшего ассистента. На данный момент Абакшин сделал 5 результативных передач и уступает только французу Абдессамаду Мохаммеду, у которого 6 ассистов.

Данило Абакшин АФУ

Абакшина имеет все возможности завершить этот, пока что заочный спор с Мохаммедом, в свою пользу уже в очном противостоянии. Вторым лучшим ассистентом в сборной Украины является Игорь Чернявский (3).

Также Абакшин вместе с Игорем Корсуном является лучшим бомбардиром команды на турнире – по 4 гола. Но до лидеров по этому показателю им далеко. 10 голов у бразильца Марселя, по 7 – у аргентинцев Арриеты и Бранди, 6 – у иранца Агапура, по пять голов еще у четырех игроков.

В финале – южноамериканское классико

Наконец, в главном финале чемпионата мира сойдутся сборные Аргентины и Бразилии. Матч между командами этих двух стран в футболе принято называть южноамериканским классико. Теперь оно дошло и до футзала, до финала мирового первенства.

Пятикратные чемпионы из Бразилии в последний раз выигрывали титул еще в 2012 году. На тот момент, это была пятая победа в пяти чемпионатах мира в истории, проведенных к тому времени. Тогда у бразильцев вообще не было конкурентов на мировой арене...

Символично, что именно сборная Аргентины прервала гегемонию Бразилии, став победителем 6-го чемпионата мира в истории, в 2016 году. А спустя пять лет, в Литве в 2021-м (турнир был перенесен на год из-за коронавируса) уже проиграли аргентинцы, уступив титул чемпиона сборной Португалии.

Сборная Бразилии полна решимости вернуть себе титул чемпиона. Здесь и сейчас. Что подтверждает и отличная игровая и физическая форма команды, которая имела проблемы только в полуфинале с украинцами, и положение в рейтинге ФИФА (Бразилия – 1-я, а Аргентина – 5-я), и, в конце концов, ставки букмекеров.

Букмекеры – за Украину

Букмекеры уже выставили коэффициенты на матч Украина – Франция. Фаворитами матча являются "сине-желтые". Коэффициент на победу в основное время Украины – 2.11, на Францию – 2.52, а на ничью – 5.00.

На общий успех Украины (учитывая серию пенальти) коэффициент составляет 1.74, на Францию – 2.01.

Что касается финала, то тут явным фаворитом считается сборная Бразилии.

На победу пентакампеонов в основное время ставки принимаются из расчета 1,48 к 1, в то время как на успех аргентинцев – 4,95 к 1, а на победу Аргентины – 5,10.

На общий успех Бразилии ставки принимаются с коэффициентом 1,30, а на Аргентину – 3,35.

Где смотреть?

Матчи чемпионата мира по футзалу на территории Украины транслирует телеканал Суспильне Спорт, а также региональные телеканалы Суспильного. В воскресенье они покажут оба матча – за 3-е место и финал. Также матчи ЧМ можно увидеть в интернете – на сайте канала Суспильне Спорт.

Начало игры Украина – Франция (за 3-е место) в 15.30 по киевскому времени. Финал Бразилия – Аргентина начнется в 18.00 по Киеву.