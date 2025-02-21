Сокол деклассировал Харьков, Аврора переиграла Сухую Балку в матче Экстра-лиги

В пятницу, 21 февраля, состоялось четыре матча в рамках чемпионата Украины по футзалу.

В первом поединке Сокол не оставил шансов Харькову, забив девять мячей в ворота соперников – дубли на свой счет записали Гуцуляк, Бабак и Черный.

В еще одном матче игрового дня Аврора уверенно победила Сухую Балку. Легендзевич в конце первого тайма смог сравнять счет, но киевский коллектив все же дожал соперников во второй половине встречи.

Также Ураган одолел SkyUp и прервал свою серию поражений в чемпионате, которая длилась с 21 декабря прошлого года. Киевляне же уступают уже в седьмой раз в этом сезоне.

В последнем поединке дня львовский in.IT ожидаемо уступил Энергии. Представители Львова продолжают идти на предпоследнем месте с 7 баллами. Ниже лишь Харьков, у которого 4 очка. Лидером является Аврора (38 зачетных пунктов). Вторым идет ХИТ, у которого 33 балла и игра в запасе.

Чемпионат Украины по футзалу – Экстра-лига

21 февраля

Сокол – Харьков 9:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Абзалов, 8, 2:0 – Гуцуляк, 12, 3:0 – Бабак, 18, 4:0 – Гуцуляк, 20, 4:1 – Поволицкий, 22, 5:1 – Бабак, 23, 6:1 – Черный, 26, 7:1 – Хибовский, 29, 8:1 – Черный, 36, 9:1 – Чижик, 39

Аврора – Сухая Балка 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Моопан, 13, 1:1 – Легендзевич, 20, 2:1 – Семенченко, 30, 3:1 – Малиновский, 32, 4:1 – Семенченко, 38

SkyUp – Ураган 3:5 (0:12)

Голы: 0:1 – Литвинов (а.г.), 5, 0:2 – Жуков, 18, 1:2 – Шаропиньо, 23, 1:3 – Жуков, 38, 2:3 – Боб, 28, 3:3 – Шаропиньо, 29, 3:4 – Приходько, 39, 3:5 – Терентьев, 40

Энергия – in.IT 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Грицына (а.г.), 13, 1:1 – Кузь, 18, 2:1 – Цилык, 31, 3:1 – Зварич, 36

Напомним, накануне определились все участники четвертьфинала Кубка Украины по футзалу.