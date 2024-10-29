Вингер сборной Украины Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной.

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Сегодня, 29 октября, Жирона в клубных соцсетях опубликовала видео, на котором игроки команды выходят на поле на тренировку. В числе вышедших на поле игроков был и Цыганков.

Напомним, украинец еще в начале октября Цыганков получил травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Сначала прогнозировалось, что вингер Жироны пропустит не менее пяти недель, однако, похоже, возобновление игрока сборной Украины происходит с опережением графика.

Ранее сообщалось, что Цыганков вернется в игру уже в начале ноября.

Свой следующий матч Жирона проведет в среду, 30 октября, в Кубке Испании против Эстремадуры.