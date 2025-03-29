Зубков забил и стал лучшим игроком матча Трабзонспор – Гезтепе

Вингер сборной Украины Александр Зубков получил самую высокую оценку среди всех игроков в матче 29 тура турецкой Суперлиги Трабзонспор – Гезтепе (1:1).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинец получил 7,9 баллов. На его счету спасительный гол. 28-летний футболист сравнял счет на 32 минуте встречи. Также Александр отдал 22 точные передачи из 29 (76%) и выиграл 6 из 6 дуэлей.

Заметим, что в этой игре не принял участие центральный защитник Арсений Батагов (из-за травмы), а нападающий Даниил Сикан оказался на скамейке запасных и вышел на поле на 67 минуте. За это время он наиграл на оценку 6,7.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор заинтересован в подписании футболиста киевского Динамо Дениса Попова.