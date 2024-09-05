"Золотой мяч" как громкое признание. Почему Довбик — лучший украинский нападающий за последние годы

Нападающего итальянской Ромы и сборной Украины Артема Довбика номинировали на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Таким образом, Довбик стал первым украинцем с 2006 года, таланты и достижения которого заметили организаторы знаменитого приза.

Посмотрим правде в глаза — шансов обойти конкурентов в борьбе за "ЗМ" у Довбика откровенно немного. Впрочем, информационный повод, в центре которого оказался экс-футболист Днепра-1, настолько весом, что заслуживает внимания из-за обсуждения всех возможных плоскостей приятной ситуации. Что послужило драйвером успеха форварда, и почему украинский болельщик может надеяться на появление "новых Довбиков" уже в скором времени?

Невысокая конкуренция

Последним украинцем, претендовавшим на "Золотой мяч", был Андрей Шевченко. После самого звездного воспитанника Валерия Лобановского в украинском футболе на позиции завершителя атак наступила ощутимая нехватка квалифицированных кадров. Достаточно взглянуть на показатели лучших бомбардиров национальной сборной. Кроме самого Шевченко и другого сподвижника его славной эпохи и нынешнего тренера главной команды страны, в первой десятке только три нападающих.

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Среди них и Довбик, который 10-ку как раз замыкает. И как раз с 10-ю голами. В 31 матче. Показатель, мягко говоря, не гроссмейстерский, но в любом случае лучше 16 забитых в 53 матчах у Романа Яремчука, и тем более — 11 голов в 58 играх у Евгения Селезнева. Не говоря уже о показателях в свое время не менее "раскрученных" и талантливых персонажей типа Артема Милевского, который в 50 матчах провел еще менее убедительные 8 мячей.

Стремительный прогресс

"За один год — с игрока Днепра-1 до претендента на "Золотой мяч". История Артема Довбика именно такова, и сегодня 27-летний нападающий действительно может наслаждаться более чем убедительным положением в мире футбола. Впрочем, на самом деле, за такими результатами стоит кропотливый труд до седьмого пота. Последним подходом способны овладеть далеко не все украинские футболисты, и в свое время это касалось исполнителей даже со значительно более ощутимой одаренностью, чем у Довбика.

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Не стоит забывать, что в карьере украинского гренадера сразу складывалось не все. Он успел поиграть даже в чемпионате Молдовы, не сразу заявил о себе в первенстве Дании, долгое время считался в среде болельщиков "еще одним Бесединым". Но смог не только преодолеть все трудности, но и стать тем, на кого сегодня равняются и хотят быть похожими.

Идеальная команда и среда

Впрочем, в случае с Довбиком первостепенное значение имел тот самый единственно правильный работодатель, который позволил нападающему проявить себя как можно лучше. И речь совсем не о нынешней команде украинца, за которую Довбик провел 262 минуты, и не отметился результативными действиями.

С первых дней пребывания в Жироне Довбик получил не только 100% доверие тренерского штаба, но и возможность играть в свой футбол, несмотря на переезд в новую страну и совершенно другой и более сильный чемпионат, чем УПЛ. Нападающий получил возможность делать свое дело не в системе координат "ты ради команды", а в формате "команда ради тебя". Именно это стало основой грандиозного успеха Жироны Мичела образца предыдущего сезона, именно это стало основой впечатляющего достижения Довбика, ставшего лучшим бомбардиром первенства Испании. 35 результативных действий в одном из 5 ведущих чемпионатов Старого Света сразу после выступления в гораздо менее конкурентной лиге — это походило на приятный сон в реальности, который хотелось растянуть во времени. В составе Ромы центрфорвард фигурой, которая может претендовать на статус ключевого исполнителя, пока отнюдь не является. Получит ли форвард подобный опыт еще хотя бы раз в карьере и сможет ли проявить себя при других обстоятельствах? Вопрос, который с течением времени может перейти в категорию "риторические".

Кто на смену?

Даже ввиду относительного дефицита высококлассных и хоть потенциально сильных центрфорвардов, сейчас в украинском футболе тоже есть ребята, которые за год-два могут надеяться на такой же сногсшибательный скачок в карьере, как и Довбик. В первую очередь, сразу вспоминается нападающий Динамо Владислав Ванат. Однако основной футболист бело-синих — фигура уже достаточно известная и в западноевропейских СМИ относительно популярна. Мы же обратимся к менее очевидным "кандидатам".

ФК Динамо Київ

Помимо Ваната, стать "новым Довбиком" в ближайшей перспективе могут двое. Первый — одноклубник лучшего бомбардира Динамо предыдущего сезона Матвей Пономаренко. Четвертый самый молодой футболист "бело-синих" в УПЛ в истории сейчас является наиболее перспективным исполнителем страны на своей позиции. В пользу Пономаренко говорят не только габариты – 188 см, 89 кг – но и результативность. В свои 18 он уже успел забить 19 мячей в составе сборных Украины разных возрастов, отличился голом за первую клубную команду. Дело за "малым" — преодолеть условный барьер юношеского футбола и стать не менее успешным исполнителем на уровне уже профессиональном. Учитывая, что в Динамо пришел Эдуардо Герреро, вероятность сценария, согласно которому Пономаренко окажется в другой, и не обязательно — команде УПЛ, на текущий сезон в аренде, существенно повысилась.

ФК Рух

В отличие от коллеги по амплуа, форвард Руха Игорь Краснопир постоянную игровую практику в клубе высшей лиги Украины уже имеет. Краснопир — рекордное приобретение львовского клуба и форвард, заявивший о себе забитым мячом на Олимпийских играх, где, в отличие от значительно более именитого Даниила Сикана, был заметной, а главное — эффективной фигурой в составе сборной Украины. Краснопиру 21, с начала сезона он провел уже 5 голов, и это тот футболист, который выделяется жаждой становиться лучше в каждом эпизоде, где участвует. Учитывая, что с начала карьеры на профессиональном уровне ему потребовался ровно сезон для того, чтобы заявить о себе и перейти на следующую ступень развития, уже нынешний розыгрыш для него может быть прорывным, и таким, после которого Краснопир, к примеру, может перейти в клуб за пределами Украины.