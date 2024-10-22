Зинченко рассказал, как в Арсенале реагируют на войну в Украине

Полузащитник Арсенала Александр Зинченко рассказал о том, как живут украинцы в условиях войны.

Хавбека сборной Украины цитирует The Guardian.

"Вся моя семья до сих пор живет в Украине. Но я считаю, что я более полезен здесь, говоря о войне, чем будь я там. В чемпионате Украины футболисты играют и вдруг слышат сигнал воздушной тревоги. Им надо прятаться в укрытие. Я показываю эти видео партнерам по Арсеналу, и они не могут поверить, что мы так живем.

Я очень благодарен за то, что люди по всему миру делают для нас. Помогать можно по-разному. Кто жертвует деньги, кто приютил беженцев. Даже стикер с украинским флагом на машине дает мне заряд веры в то, что мы не сами. Я понимаю, что люди устали от войны. Но поставьте себя на наше место: мы не можем сдаться", – заявил Зинченко.