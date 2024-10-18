Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед – источник

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщает Caughtoffside.

По информации источника, один из совладельцев МЮ поддерживает хорошие отношения с французским специалистом, а после провальных переговоров с Томасом Тухелем, который накануне возглавил сборную Англии, есть большая возможность, что именно Зидан возглавит "красных".

Отметим, что нынешний наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Гаг находится под давлением из-за неудачного старта в сезоне. На его место уже рассматривались бывший тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич и тренер Штутгарта Себастьян Генесс.

Летом 2024 года Зидана связывали с возможным наставничеством саудовского Аль-Насра, за который играет звездный футболист Криштиану Роналду. Также его услугами хотела привлечься мюнхенская Бавария, туринский Ювентус и Манчестер Юнайтед.