Зидан может возглавить клуб с именитым футболистом в составе

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может возглавить саудовский Аль-Наср, за который играет звездный футболист Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство клуба хочет найти нового тренера из-за непростого начала сезона. Нынешний наставник Луис Каштру находится под большим давлением, и, как сообщается, Зидан является главным кандидатом на его должность.

Источник отмечает, что Криштиану оказывает значительное влияние на принятие спортивных решений в команде, и именно он считает Зинедина идеальным главным тренером.

Напомним, это не первое предложение от клубов из Саудовской Аравии к французскому специалисту. Он не раз получал приглашение, но сам желает тренировать сборную Франции.

Также его услугами хотела заручиться мюнхенская Бавария, туринский Ювентус и Манчестер Юнайтед.