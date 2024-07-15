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Лучший бомбардир сборной Франции объявил о завершении международной карьеры

Олександр Булава — 15 июля, 23:08
Лучший бомбардир сборной Франции объявил о завершении международной карьеры

37-летний нападающий сборной Франции Оливье Жиру завершил выступления за национальную команду.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Настал момент, которого я так боялся — прощание со сборной Франции. Я не забываю болельщиков, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что мог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что одевал эту синюю майку и презентовал свою страну. Мы были чемпионами мира!

Не всегда все было безоблачно. Иногда меня мучили сомнения, я подвергался критике, но в глубине души я никогда не переставал верить в успех. Сейчас я переворачиваю страницу, отправляюсь навстречу другим приключениям, оставаясь главным болельщиком сборной Франции", - написал Жиру.

За сборную футболист дебютировал в 2011 году. С национальной командой он выиграл ЧМ-2018, стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.

В общей сложности Жиру провел за "синих" 137 матчей, в которых забил 57 голов, отдал 15 результативных передач. Он лучший бомбардир сборной Франции в истории.

Напомним, французы в полуфинале Евро-2024 уступили Испанию.

Олів'є Жіру Збірна Франції з футболу

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