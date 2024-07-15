Лучший бомбардир сборной Франции объявил о завершении международной карьеры
37-летний нападающий сборной Франции Оливье Жиру завершил выступления за национальную команду.
Об этом он сообщил в Instagram.
"Настал момент, которого я так боялся — прощание со сборной Франции. Я не забываю болельщиков, которых благодарю от всего сердца. Я счастлив, что мог принести им столько эмоций. Я горжусь тем, что одевал эту синюю майку и презентовал свою страну. Мы были чемпионами мира!
Не всегда все было безоблачно. Иногда меня мучили сомнения, я подвергался критике, но в глубине души я никогда не переставал верить в успех. Сейчас я переворачиваю страницу, отправляюсь навстречу другим приключениям, оставаясь главным болельщиком сборной Франции", - написал Жиру.
За сборную футболист дебютировал в 2011 году. С национальной командой он выиграл ЧМ-2018, стал серебряным призером Евро-2016 и ЧМ-2022.
В общей сложности Жиру провел за "синих" 137 матчей, в которых забил 57 голов, отдал 15 результативных передач. Он лучший бомбардир сборной Франции в истории.
Напомним, французы в полуфинале Евро-2024 уступили Испанию.