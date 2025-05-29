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Клуб АПЛ продлил контракт с украинским футболистом

Олексій Мурзак — 29 мая 2025, 17:30
Клуб АПЛ продлил контракт с украинским футболистом
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Представитель Английской Премьер-лиги Брентфорд объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Егором Ярмолюком.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2031 года, также в контракт включена опция продления еще на год. О финансовых деталях не разглашается.

Брентфорд подписал Ярмолюка летом 2022 года из Днепра-1. Согласно информации Transfermarkt, сумма перехода составила 1,5 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Егор принял участие в 35 матчах за "пчел" во всех турнирах, но не сумел отличиться ни одним голевым действием. Всего на его счету 66 сыгранных поединков за основную команду во всех турнирах.

Ранее Брентфорд обнародовал список игроков, отправившихся в ряды своих сборных. В этом списке нашлось место Егору Ярмолюку.

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