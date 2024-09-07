Все, что нужно знать о Лиге наций УЕФА
Уже сегодня, 7 сентября, сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций УЕФА. Соперником в первом туре дивизиона B станет Албания. Поединок состоится на Epet Arena в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.
Чемпион рассказывает обо всем, что нужно знать об этом турнире, чтобы не пропустить ничего важного, и понимать, за что же борется сборная Украины.
Участники Лиги наций
В соревнованиях принимают участие 54 страны, которые распределены на 4 дивизиона. А, В и С — по 16 команд, а в D — 6.
- Дивизион А: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Германия, Польша, Франция, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.
- Дивизион В: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
- Дивизион С: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Эстония, Латвия.
- Дивизион D: Гибралтар, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Распределение на группы и регламент соревнований
В первых трех дивизионах все команды поделены на 4 группы по 4 участника. Дивизион D — 2 по 3. Каждая команда дважды сыграет против каждого из соперников (один матч дома, другой на выезде). Поединки состоятся в ближайшие три "окна" для сборных (сентябрь, октябрь и ноябрь 2024).
Победители групп Лиг В и С, поднимаются в классе и в следующем розыгрыше сыграют в Лиге А и В соответственно, где заменят команды, занявшие последние места в квартетах. Также право на повышение получат сборные, занявшие 2 строчки. Они проведут двухматчевое противостояние с 3 местами из высших дивизионов.
Также два худших обладателя четвертых мест в Лиге С (из четырех) вылетят в Лигу D. А оба победителя групп Лиги D отправятся в Лигу С на следующий турнир.
За что соперничают сборные
За кубок соперничают только представители дивизиона А. Первые два места из групп в Лиге А отправятся в плей-офф турнира. В марте 2025 года пройдут стыковые матчи. Затем полуфиналы, матч за третье место и финал, которые состоятся в одной стране (какой именно станет известно в декабре 2024 года).
Что касается других дивизионов, и сборной Украины в частности, то там команды соревнуются за повышение в классе и дополнительную возможность квалифицироваться на континентальное или мировое первенство.
То есть если Украина не сможет преодолеть прямую квалификацию к ЧМ-2026, то победа в своей группе в Лиге наций может подарить подопечным Сергея Реброва еще один шанс выйти на чемпионат мира. Отметим, что наша сборная прошла на Евро-2024 именно благодаря ЛН.
Как это работает? В классическом отборе на ЧС сборные распределят по 12 группам. Прямые путевки на чемпионат мира получат только победители групп. А 12 команд, занявших вторые места в группах, попадут в плей-офф за 4 дополнительных слота. Туда же попадут и 4 лучшие команды по рейтингу Лиги наций. Далее эти 16 сборных распределят на 4 сетки, по итогам которых и определятся счастливчики, что поедут на ЧМ.
Соперники Украины и расписание матчей
Соперниками Украины станут сборные Албании, Чехии и Грузии.
Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций
- 7 сентября, 21.45. Украина — Албания;
- 10 сентября, 21.45. Чехия — Украина;
- 11 октября, 21.45. Украина — Грузия;
- 14 октября, 21.45. Украина — Чехия;
- 16 ноября, 19:00. Грузия — Украина;
- 19 ноября, 21.45. Албания — Украина.
История Лиги наций УЕФА
Это довольно молодой турнир. Он был создан для замены "бессмысленных" товарищеских матчей, которые сборные играли в окна между ЧМ и ЧЕ и отборами на эти турниры. Всего было проведено уже 3 розыгрыша Лиги наций. В сезоне-2018/19 победила Португалия, розыгрыш-2020/21 годов оказался триумфальным для Франции, а в 2022/23 победу одержала Испания.
Что касается Украины, то в первом розыгрыше наша команда была в дивизионе В, однако уверенно выиграла группу с Чехией и Словакией и повысилась в классе. Следующий сезон Украина провела в Лиге А, но сразу же вылетела. Стоит отметить, что это произошло из-за технического поражения от Швейцарии. Тогда целый ряд футболистов сборной Украины заболели COVID-19. Подопечных Андрея Шевченко отправили на карантин. Позже команда заявила, что готова сыграть, однако матч не состоялся.
В сезоне-2022/23 Украина заняла 2-е место в группе с Шотландией, Ирландией и Арменией и осталась в дивизионе В еще на один розыгрыш. А на первой строчке оказались шотландцы, обогнав украинцев на 2 балла.
Где смотреть матчи Лиги наций
Поединки Лиги наций покажет медиасервис MEGOGO. Все игры можно будет посмотреть на медиасервисе по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная".
Кроме того, трансляции матчей сборной Украины будет дополнительно транслировать Общественное Вещание на местных телеканалах Общественного (например, Общественное Львов, Общественное Киев и др.).