Все, что нужно знать о Лиге наций УЕФА

Уже сегодня, 7 сентября, сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций УЕФА. Соперником в первом туре дивизиона B станет Албания. Поединок состоится на Epet Arena в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Чемпион рассказывает обо всем, что нужно знать об этом турнире, чтобы не пропустить ничего важного, и понимать, за что же борется сборная Украины.

Участники Лиги наций

В соревнованиях принимают участие 54 страны, которые распределены на 4 дивизиона. А, В и С — по 16 команд, а в D — 6.

Дивизион А: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Германия, Польша, Франция, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия.

Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Германия, Польша, Франция, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия. Дивизион В: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Финляндия, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Грузия, Греция, Турция, Казахстан. Дивизион С: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Эстония, Латвия.

Румыния, Швеция, Армения, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Эстония, Латвия. Дивизион D: Гибралтар, Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Распределение на группы и регламент соревнований

В первых трех дивизионах все команды поделены на 4 группы по 4 участника. Дивизион D — 2 по 3. Каждая команда дважды сыграет против каждого из соперников (один матч дома, другой на выезде). Поединки состоятся в ближайшие три "окна" для сборных (сентябрь, октябрь и ноябрь 2024).

Победители групп Лиг В и С, поднимаются в классе и в следующем розыгрыше сыграют в Лиге А и В соответственно, где заменят команды, занявшие последние места в квартетах. Также право на повышение получат сборные, занявшие 2 строчки. Они проведут двухматчевое противостояние с 3 местами из высших дивизионов.

Также два худших обладателя четвертых мест в Лиге С (из четырех) вылетят в Лигу D. А оба победителя групп Лиги D отправятся в Лигу С на следующий турнир.

За что соперничают сборные

За кубок соперничают только представители дивизиона А. Первые два места из групп в Лиге А отправятся в плей-офф турнира. В марте 2025 года пройдут стыковые матчи. Затем полуфиналы, матч за третье место и финал, которые состоятся в одной стране (какой именно станет известно в декабре 2024 года).

Что касается других дивизионов, и сборной Украины в частности, то там команды соревнуются за повышение в классе и дополнительную возможность квалифицироваться на континентальное или мировое первенство.

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То есть если Украина не сможет преодолеть прямую квалификацию к ЧМ-2026, то победа в своей группе в Лиге наций может подарить подопечным Сергея Реброва еще один шанс выйти на чемпионат мира. Отметим, что наша сборная прошла на Евро-2024 именно благодаря ЛН.

Как это работает? В классическом отборе на ЧС сборные распределят по 12 группам. Прямые путевки на чемпионат мира получат только победители групп. А 12 команд, занявших вторые места в группах, попадут в плей-офф за 4 дополнительных слота. Туда же попадут и 4 лучшие команды по рейтингу Лиги наций. Далее эти 16 сборных распределят на 4 сетки, по итогам которых и определятся счастливчики, что поедут на ЧМ.

Соперники Украины и расписание матчей

Соперниками Украины станут сборные Албании, Чехии и Грузии.

Расписание матчей сборной Украины в Лиге наций

7 сентября, 21.45. Украина — Албания;

— Албания; 10 сентября, 21.45. Чехия — Украина ;

; 11 октября, 21.45. Украина — Грузия;

— Грузия; 14 октября, 21.45. Украина — Чехия;

— Чехия; 16 ноября, 19:00. Грузия — Украина ;

; 19 ноября, 21.45. Албания — Украина.

История Лиги наций УЕФА

Это довольно молодой турнир. Он был создан для замены "бессмысленных" товарищеских матчей, которые сборные играли в окна между ЧМ и ЧЕ и отборами на эти турниры. Всего было проведено уже 3 розыгрыша Лиги наций. В сезоне-2018/19 победила Португалия, розыгрыш-2020/21 годов оказался триумфальным для Франции, а в 2022/23 победу одержала Испания.

Что касается Украины, то в первом розыгрыше наша команда была в дивизионе В, однако уверенно выиграла группу с Чехией и Словакией и повысилась в классе. Следующий сезон Украина провела в Лиге А, но сразу же вылетела. Стоит отметить, что это произошло из-за технического поражения от Швейцарии. Тогда целый ряд футболистов сборной Украины заболели COVID-19. Подопечных Андрея Шевченко отправили на карантин. Позже команда заявила, что готова сыграть, однако матч не состоялся.

В сезоне-2022/23 Украина заняла 2-е место в группе с Шотландией, Ирландией и Арменией и осталась в дивизионе В еще на один розыгрыш. А на первой строчке оказались шотландцы, обогнав украинцев на 2 балла.

Где смотреть матчи Лиги наций

Поединки Лиги наций покажет медиасервис MEGOGO. Все игры можно будет посмотреть на медиасервисе по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная".

Кроме того, трансляции матчей сборной Украины будет дополнительно транслировать Общественное Вещание на местных телеканалах Общественного (например, Общественное Львов, Общественное Киев и др.).