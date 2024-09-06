Стартуем в Лиге наций — держим в голове чемпионат мира

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет матч Лиги наций УЕФА против команды Албании. Это будет первая игра наших футболистов после неудачного Евро-2024. Нынешней осенью команда сыграет в Лиге В и поспорит с командами Албании, Грузии и Чехии за прямую путевку в сильнейший дивизион — Лигу А.

Лига наций продолжает восприниматься многими командами и тренерами Старого Света, как некое непонятное соревнование, заменитель товарищеских матчей. Нововведение УЕФА до сих по не приобрело веса и авторитета в мировом футболе. Но, даже если так, у сборной Реброва все равно есть турнирные задачи в этом соревновании. Ведь согласитесь, куда приятнее соперничать в таких играх с командами Франции, Испании, Италии, Португалии, Германии, нежели составлять компанию на поле грузинам и албанцам. И задачу занять первое место и вернуться в элитный дивизион никто с игроков не снимает. Да и команда, сама с себя, прежде всего.

Важный турнир с точки зрения отбора ЧМ-2026

Кроме того, нынешняя Лига наций очень важна с точки зрения отбора на предстоящий чемпионат мира-2026. Поскольку на этот раз на чемпионате мира сыграют не 32, а 48 сборных, то представительство Европы расширилось с 13 до 16 команд. Соответственно, возросло и количество сборных, которые могут через Лигу наций пробиться на ЧМ-2026.

Классический отбор стартует в марте 2025 года. В нем сборные распределят по 12 группам. Победители групп получат путевки на чемпионат мира, а 12 команд, занявших вторые места в группах и четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций разыграют между собой оставшиеся четыре путевки. Для этого 16 команд разделят на четыре отдельные стадии плей-офф. Все сборные будут стартовать с полуфинала. Победители каждого из четырех путей попадут на ЧМ.

И победа в группе В1 Лиги наций автоматически повышает шансы команды Реброва на попадание в число участников будущего плей-офф. Также не будем забывать, что на Евро-2024 сборная Украины попала именно через Лигу наций. Так как в своей группе отборочного турнира заняла 3-е место после команд Англии и Италии.

Соперник — типичный середняк

В Группе В1 Лиги наций сезона-2024/25 собрались исключительно команды-участницы недавнего Евро-2024, что уже говорит об уровне команд. И легко там команде Реброва точно не будет. Но, добиться победы и вернуться в число элитных команд украинцам вполне по силам. Начнем же мы новый турнир игрой со сборной Албании.

Албания — типичный середняк европейского футбола, при том, что раньше было принято считать, что команда являет собой нечто вроде "футбольного карлика". Конечно, не уровня Лихтенштейна и Сан-Марино, но, как минимум, на уровне Кипра. Но, в отборочном турнире Евро-2024 команда потерпела лишь одно поражение — в стартовом матче от сборной Польши (0:1), а затем выдала беспроигрышную серию из семи матчей подряд, выиграв четыре матча и трижды сыграв вничью. В том числе, албанцы взяли реванш у сборной Польши (2:0), а также сыграли вничью в Чехии (1:1) и обыграли чехов на своем поле (3:0). Также соперниками албанцев в том отборочном турнире были команды Молдавии и Фарерских островов.

Команда набрала 15 очков в отборочном турнире и заняла первое место в группе, опередив по дополнительным показателям тех же чехов и досрочно завоевав путевку на Евро в Германию.

А уже на самом Евро албанцы попали в "группу смерти" — с Италией, Испанией и Хорватией, но до последнего претендовали на 3-е место и путевку в плей-офф. Так, в матче с Италией "орлы" открыли счет усилиями Байрами уже на 1-й минуте матча. Правда, итальянцы достаточно быстро сравняли результат, а потом и вышли вперед , забив решающий гол на 16-й минуте игры — 2:1. Больше голов в этом матче не было. А в игре с Хорватией албанцы открыли счет на 11-й минуте и удерживали преимущество вплоть до 74-й минуты, пропустив потом два гола в течение трех минут. Но, команда сумела проявить характер и добыла ничью, сравняв счет на 96-й минуте — 2:2.

И только сборная Испании вторым составом обыграла "орлов" со счетом 1:0, забив гол в дебюте, на 13-й минуте. Но, албанцы до последнего боролись за 3-е место и выход в плей-офф турнира.

Кроме того, Евро-2024 не первый крупный турнир для сборной Албании. Они также были участниками Евро-2016. И команду уже никак нельзя назвать выскочкой. Скорее, это стабильный высококлассный коллектив, регулярно попадающий на крупные турниры. А в составе — ни одного игрока из албанских клубов — сплошь легионеры, играющие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании, Турции…

Наконец, сборную Албании тренирует известный в прошлом бразильский игрок Сильвиньо, игравший в "нулевых" на позиции защитника в испанской Барселоне и английских Арсенале и Манчестер Юнайтед. А местная футбольная федерация серьезно работает над футбольной инфраструктурой в стране. Так в Тиране построили "Национал Арену" вместимостью 21690 зрителей, где прошел первый в истории финал Лиги конференций УЕФА.

Равноценные потери

Стартовый матч Лиги наций-2024/25 в составе сборной Албании пропустит один из лидеров команды Армандо Броя. У игрока Челси, который с этого сезона находится в аренде в Фулхэме, проблемы с ахиллом.

С учетом травмы Артема Довбика, потери обеих команд можно назвать равноценными. Обе сборные не смогут рассчитывать на своих ведущих форвардов.

Знакомые все лица

Что касается сборной Украины, то Сергей Ребров удивил специалистов, которые были уверены, что именно сейчас, после Евро, пришло время для омоложения команды. Вместо этого мы увидели состав исключительно из старых знакомых лиц. Единственный новичок — Владислав Кабаев, которому… 28 лет. Он заменит травмированного Михаила Мудрика из Челси.

При том, что наши молодежные-юниорские команды постоянно добиваются определенных успехов на международной арене, тренерский штаб национальной сборной не решается на кардинальные изменения.

Ярким примером в этом плане является центр полузащиты. Ребров позвал в состав команды на сентябрьские матчи Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука. Но, играть в этих матчах, скорее всего, будет 22-летний Владимир Бражко. Как минимум, Степаненко и Сидорчук уже возрастные игроки для национальной команды. Игроку Шахтера в 2026-м исполнится 37 лет, а игроку Вестерло — 35. Но дело даже не в этом. В том же Шахтере вместо Степаненко в центре полузащиты чаще всего из украинцев играет молодой 23-летний Дмитрий Крыськив, но Ребров его в сборную не позвал. Считается, что ветераны нужны для атмосферы в раздевалке, микроклимата в команде и т.д. Но зачем команде два ветерана, которые вряд ли помогут во время ЧМ-2026…

Также непонятна ситуация с форвардами. Место травмированного Довбика мог занять находившийся в резервном списке Сикан, но Ребров не стал никого довызывать И сейчас в команде два форварда — Роман Яремчук и Владислав Ванат.

Интересно также, кто будет вратарем команды в стартовом матче. Ребров, по опыту прошлых матчей, показал, что не боится менять вратарей. Раньше основными были и Андрей Лунин (когда играл в Реале) и Анатолий Трубин (когда выдал хороший отрезок в Бенфике). Сейчас, по такой же логике, в ворота должен стать Георгий Бущан, который проводит отличный отрезок в Динамо, в то время как Лунин вообще не играет в Реале, а Трубин только восстановился от травмы. Если бы не вратарские подвиги голкипера Динамо, то столичная команда могла бы и не зайти так далеко в квалификации Лиги чемпионов.

"Киевляне сейчас в большей степени в тонусе"

А вот главный тренер команды Сергей Ребров, рассказывая о текущих кондициях футболистов, которые тренируется в команде, отметил:

"К сожалению, не так много практики было сейчас в чемпионате Украины. Да, Динамо провело очень много матчей. Я считаю, что киевляне сейчас в большей степени в тонусе, даже несмотря на усталость. Я доволен, что есть практика, начались матчи УПЛ. Да, есть некоторые повреждения у игроков, но я доволен теми футболистами, которые попали в сборную. Первые тренировки свидетельствуют, что они настроены серьезно".

А говоря о психологическом состоянии игроков на фоне трагедий в Полтаве и Львове, отметил:

"К сожалению, мы живем в атмосфере борьбы с агрессором, пытающимся разрушить нашу страну. Я выражаю свою поддержку всем пострадавшим людям. Уверен, что все футболисты сейчас будут играть с такими эмоциями, чтобы показать, что Украина жива и мы будем бороться".

Тонкости регламента

Напомним, что в Лиге наций существует четыре уровня — Лиги А, В, С и D. В первых трех лигах по 16 команд, в четвертой — 6. Итого, 54 национальные сборные. В первых трех лигах команды разбиты на четыре группы по 4 команды, в четвертой — две группы по три команды. Команды проведут на групповом этапе шесть матчей (в группе D — четыре) в ближайшие три "окна" для сборных (сентябрь, октябрь и ноябрь 2024 года).

Согласно регламенту соревнований, победители групп Лиг В и С, поднимаются в следующем розыгрыше в Лиги А и В, соответственно, занимая места аутсайдеров квартетов. Кроме того, третьи команды в группе отправятся в стыки за право остаться в Лиге А (для этого нужно будет в двухматчевом противостоянии победить одну из вторых команд Лиги В). Также два худших обладателя четвертых мест в Лиге С (из четырех) вылетят в Лигу D. То есть, из Лиги С выбывают даже не все аутсайдеры, а только половина. Соответственно, оба победителя групп Лиги D отправятся в Лигу С на следующий турнир.

По сравнению с предыдущим турниром 2022/23 изменение в регламенте турнира одно, но значительное — по две лучшие команды из четырёх групп в Лиге А отправятся в плей-офф турнира. С этого сезона туда попадут не четыре победителя групп, а восемь первых-вторых команд. В марте 2025 года пройдут стыковые матчи. Затем полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут в одной стране (какой именно, станет известно в декабре 2024 года).

Напомним, что в 2023-м году финальные матчи Лиги наций проходили в Нидерландах, и тогда турнир выиграла Испания.

Букмекеры — за Украину

В стартовом матче Лиги наций 2024/25 сборная Украины является явным фаворитом в игре с командой Албании. На победу подопечных Сергея Реброва ставки, в среднем, принимаются с коэффициентом 1,77 к 1, в то время как на ничью — 3,51 к 1, а на победу албанцев — 4,83 к 1.

Специалисты считают сборные Украины и Чехии фаворитами в Группе А второй по значимости Лиги В. Соответственно, следующий матч, который пройдет в в Праге 10 сентября, Чехия — Украина, будет одним из ключевых в борьбе за победу в группе. Но и в пятницу, в игре с албанцами, если украинцы всерьез нацелились на победу в групповом турнире, побеждать соперника нужно обязательно.

Где смотреть?

Матч Украина — Албания на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO — официальный вещатель Лиги наций в нашей стране. Игры сборной Украины можно будет посмотреть на медиасервисе по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная".

Кроме того, Суспільне Мовлення — партнер MEGOGO в трансляции Лиги наций — покажет сентябрьские матчи сборной Украины на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львов, Суспільне Киев, Суспільне Харьков и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT). На ОТТ-сервисах, которые не имеют прав на показ Лиги наций, будет ограничена трансляция местных телеканалов Суспільного Мовлення.