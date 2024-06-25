Шахтер подписал одного из самых перспективных украинских вратарей

Шахтер объявил о подписании вратаря Колоса Кирилла Фесюна.

Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте.

Стороны подписали контракт на пять лет. Кирилл стал одним из открытий в прошлом сезоне чемпионата Украины — на его счету 12 сухих матчей, что является одним из лучших показателей в лиге.

Фесюн начинал свой футбольный путь в академии черниговской Юности, после чего перебрался в Ворсклу. В течение двух лет выступал за молодежную команду полтавчан, но так и не провел ни одного матча за основу.

Отметим, что 21-летний новичок Шахтера регулярно вызывается в молодежную сборную Украины. Кроме того, недавно Кирилл помог олмпийской сборной выиграть товарищеский турнир во Франции.

В настоящее время основным вратарем Шахтера является Дмитрий Резник, также воспитанник Ворсклы.