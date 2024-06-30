Трубин объявил о возможном участии на Олимпийских играх-2024

Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин пропустит Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом украинский вратарь рассказал порталу Tribuna.com.

"Да, я не еду на Олимпиаду", — заявил Трубин.

Ранее сообщалось, что Бенфика направила в Украинскую ассоциацию футбола письмо с уведомлением об отказе отпустить на соревнование Анатолия. "Орлы" планируют отпустить на Олимпиаду японского голкипера Лео Кокубо.

Следовательно, на позицию вратаря олимпийской сборной Украины остаются три основных кандидата — Кирилл Фесюн (Шахтер), Георгий Ермаков (Александрия), Яков Кинарейкин (Днепр-1).

На Олимпийских играх-2024 команда Руслана Ротаня сыграет в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Ранее стало известно, выступит ли на турнире Лионель Месси.