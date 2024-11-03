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Колосс благодаря ошибке Хрипчука одолел Ворсклу в 12 туре УПЛ

Олександр Булава — 3 ноября, 15:08
Колосс благодаря ошибке Хрипчука одолел Ворсклу в 12 туре УПЛ
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла дома уступила Колосу в 12 туре Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 0:1.

Колос смог использовать провал в обороне полтавчан в середине второго тайма. 20-летний защитник Ворсклы Даниил Хрипчук потерял мяч перед собственной штрафной, чем сразу воспользовался нападающий гостей Джованни Боливар, который выкатил его на пустые ворота на Антона Салабая (0:1).

Ворскла активизировалась после пропущенного гола, вместе с тем Колос пытался поймать соперника на контратаках. Однако в дальнейшем команды мячей не забивали.

Ковалевцы благодаря победе набрали 12 очков и поднялись на 11 место в турнирной таблице чемпионата Украины. Ворскла с 10 баллами занимает 13-ю строчку.

Чемпионат Украины – УПЛ
3 ноября, 12 тур

Ворскла (Полтава) – Колос (Ковалевка) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 69 Салабай

Ворскла в следующем туре встретится с Черноморцем, их матч состоится 8 ноября. Колосс на следующий день примет Кривбасс.

В преддверии Карпаты разгромили Левый берег, а Шахтер минимально победил Черноморец.

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