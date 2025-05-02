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Клуб УПЛ получил второй трансферный бан от ФИФА

Олексій Мурзак — 2 мая 2025, 14:50
Клуб УПЛ получил второй трансферный бан от ФИФА
FIFA

Полтавская Ворскла получила второй трансферный бан от ФИФА.

Об этом говорится на сайте организации.

Очередной запрет на представителя УПЛ был наложен вчера, 30 апреля.

Полтавская команда не сможет регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон.

Впервые клуб получил аналогичный трансферный бан 8 апреля этого года.

Напомним, что в феврале этого года СНБО ввел санкции против почетного президента Ворсклы Константина Жеваго. Позже его имущество по инициативе ГБР передали в АРМА.

Недавно вице-президент команды Олег Лысак назвал годовой бюджет полтавского клуба.

В 26 туре Ворскла в домашнем матче обыграла ровенский ВересБлагодаря победе полтавская команда прервала серию из четырех поражений подряд. Сейчас клуб занимает 13-е место (зона переходных матчей) с 24 очками в активе.

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