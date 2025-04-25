Клуб УПЛ получил длительный трансферный бан от ФИФА
Полтавская Ворскла была наказана трансферным баном на три последующих периода регистрации игроков.
Об этом стало известно на сайте ФИФА.
Пока что остается неизвестной причина, из-за чего "зелено-белые" не смогут регистрировать новых игроков в течение следующих трех трансферных окон.
На данный момент Ворскла занимает четырнадцатое место в таблице Украинской Премьер-лиги, имея в активе 21 очко за пять туров до финиша сезона. Если команда закончит кампанию на этой позиции, она будет играть с представителем Первой лиги за право выступать в высшем украинском дивизионе в следующем сезоне.
Напомним, что в феврале этого года СНБО ввела санкции против почетного президента Ворсклы Константина Жеваго. Позже его имущество по инициативе ГБР передали в АРМА.
Недавно Вице-президент Ворсклы Олег Лысак назвал годовой бюджет полтавского клуба.