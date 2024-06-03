Защитник Реала вернется в Шахтер
Бразильский защитник Винисиус Тобиас, арендованный мадридским Реалом, летом вернется в донецкий "Шахтер".
Об этом сообщил Фабрицио Романо.
"Сливочные" приняли решение не активировать опцию выкупа правого защитника. Игрок вернется в Шахтер и проведет с клубом предсезонное собрание. Отмечается, что футболист может остаться в составе "горняков".
Добавим, что 20-летний бразилец с весны 2022 года выступал в основном за молодежную команду мадридцев. За основную команду Реала футболист провел всего один матч - в третьем раунде Кубка Испании против Арандины (3:1).
Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал, какие игроки могут вернуться в команду.