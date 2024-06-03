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Защитник Реала вернется в Шахтер

Владислав Уткін — 3 июня, 17:52
Защитник Реала вернется в Шахтер

Бразильский защитник Винисиус Тобиас, арендованный мадридским Реалом, летом вернется в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

"Сливочные" приняли решение не активировать опцию выкупа правого защитника. Игрок вернется в Шахтер и проведет с клубом предсезонное собрание. Отмечается, что футболист может остаться в составе "горняков".

Добавим, что 20-летний бразилец с весны 2022 года выступал в основном за молодежную команду мадридцев. За основную команду Реала футболист провел всего один матч - в третьем раунде Кубка Испании против Арандины (3:1).

Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал, какие игроки могут вернуться в команду.

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