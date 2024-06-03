Защитник Реала вернется в Шахтер

Бразильский защитник Винисиус Тобиас, арендованный мадридским Реалом, летом вернется в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

"Сливочные" приняли решение не активировать опцию выкупа правого защитника. Игрок вернется в Шахтер и проведет с клубом предсезонное собрание. Отмечается, что футболист может остаться в составе "горняков".

🚨⚪️ Real Madrid have decided NOT to trigger the buy option clause for Brazilian right back Vinicius Tobias.



2004 born RB will return to Shakhtar Donetsk and start pre-season there with chances to stay at the club. pic.twitter.com/UgZBJsqFyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

Добавим, что 20-летний бразилец с весны 2022 года выступал в основном за молодежную команду мадридцев. За основную команду Реала футболист провел всего один матч - в третьем раунде Кубка Испании против Арандины (3:1).

Ранее спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал, какие игроки могут вернуться в команду.