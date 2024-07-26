Скрипник подал в отставку из Металлиста 1925

Виктор Скрипник покинул пост главного тренера Металлиста 1925.

О своем решении он сообщил после полуфинального матча "Турнира четырех" против Левого берега, в котором он уступил по пенальти .

Скрипник проработал в Металлисте 1925 около полугода. Контракт специалиста был рассчитан до конца 2026 года. Под его руководством команда провела 14 официальных матчей, в которых одержала только одну победу (над предыдущей командой Виктора — Ворсклой).

Под Скрипника Металлист 1925 провел две трансферные кампании. Зимой харьковский клуб подписал Дениса Гармаша, Владлена Юрченко, Максима Имерекова и других именитых игроков. Летом "рожденные в бою" продолжили качественно усиливаться, приобретя Василия Кравца, Вячеслава Чурко, Евгения Пасича, Игоря Когута.