Матч Кубка Либертадорес не доиграли из-за смерти двух болельщиков

Матч 2 тура Кубка Либертадорес между чилийским Коло-Коло и бразильской Форталезой стал причиной гибели двух болельщиков.

Об этом сообщает beIN Sports.

Перед началом матча сотни болельщиков хотели проникнуть на стадион без билетов. Перед входом на трибуна началась давка, из-за которой на фанатов упало металлическое заграждение. Оно убило двух болельщиков – 13-летнего юношу и 18-летнюю девушку.

Болельщики на трибунах узнали о трагедии непосредственно во время матча. На стадионе начались беспорядки, часть болельщиков прорвалась на поле. Футболистам пришлось срочно бежать в подтрибунное помещение.

Momento que os jogadores do Fortaleza correm desesperadamente para o vestiário após a invasão da torcida do Colo-Colo.



Torcedores estão revoltados pela morte de 2 jovens da organizada do Colo-Colo que foram mortos por policiais na entrada do estádio. pic.twitter.com/4sDnjC39UA — ⚽ (@DoentesPFutebol) April 11, 2025

Матч остановили на 73-й минуте и не возобновили. Дальнейшая судьба поединка не известна.

Ранее сообщалось, что ряд звездных футболистов подозревают в участии в нелегальных азартных играх.