Матч Кубка Либертадорес не доиграли из-за смерти двух болельщиков
Матч 2 тура Кубка Либертадорес между чилийским Коло-Коло и бразильской Форталезой стал причиной гибели двух болельщиков.
Об этом сообщает beIN Sports.
Перед началом матча сотни болельщиков хотели проникнуть на стадион без билетов. Перед входом на трибуна началась давка, из-за которой на фанатов упало металлическое заграждение. Оно убило двух болельщиков – 13-летнего юношу и 18-летнюю девушку.
Болельщики на трибунах узнали о трагедии непосредственно во время матча. На стадионе начались беспорядки, часть болельщиков прорвалась на поле. Футболистам пришлось срочно бежать в подтрибунное помещение.
Матч остановили на 73-й минуте и не возобновили. Дальнейшая судьба поединка не известна.
Ранее сообщалось, что ряд звездных футболистов подозревают в участии в нелегальных азартных играх.