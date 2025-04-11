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Матч Кубка Либертадорес не доиграли из-за смерти двух болельщиков

Олег Дідух — 11 апреля 2025, 13:50
Матч Кубка Либертадорес не доиграли из-за смерти двух болельщиков
Getty Images

Матч 2 тура Кубка Либертадорес между чилийским Коло-Коло и бразильской Форталезой стал причиной гибели двух болельщиков.

Об этом сообщает beIN Sports.

Перед началом матча сотни болельщиков хотели проникнуть на стадион без билетов. Перед входом на трибуна началась давка, из-за которой на фанатов упало металлическое заграждение. Оно убило двух болельщиков – 13-летнего юношу и 18-летнюю девушку.

Болельщики на трибунах узнали о трагедии непосредственно во время матча. На стадионе начались беспорядки, часть болельщиков прорвалась на поле. Футболистам пришлось срочно бежать в подтрибунное помещение.

Матч остановили на 73-й минуте и не возобновили. Дальнейшая судьба поединка не известна.

Ранее сообщалось, что ряд звездных футболистов подозревают в участии в нелегальных азартных играх.

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