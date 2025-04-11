Ряд звезд футбола подозревают в участии в нелегальных азартных играх

Скандал относительно участия звездных футболистов в нелегальных азартных играх получил новый виток.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По их информации, сейчас прокуратура Милана ведет расследование относительно участия 11 нынешних и бывших игроков Серии А в нелегальных онлайн-играх в покер в период с декабря 2021 по октябрь 2023 года.

Среди них - два чемпиона мира в составе сборной Аргентины, Леандро Паредес (Рома) и Анхель Ди Мария (Бенфика), а также Алессандро Флоренци (Милан), Николо Дзаньоло (Фиорентина), Вестон Маккенни (Ювентус), Рауль Белланова (Аталанта), Самуэле Риччи (Торино), Маттиа Перин (Ювентус), Кристиан Буонаюто (Падова), Маттео Канчеллери (Парма), Жуниор Фирпо (Лидс).

Также в скандале фигурирует итальянский теннисист Маттео Джиганте, который вчера, 10 апреля, проиграл Василию Сачко на турнире в Монце.

Напомним, в 2023 году в результате аналогичного расследования дисквалификации получили полузащитника Николо Фаджоли и Сандро Тонали.