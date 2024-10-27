Вереск спасся от поражения в матче с Ворсклой в 11 туре УПЛ

Сегодня, 27 октября, 11 тур Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25 продолжился матчем Вереса против полтавской Ворсклы.

Встреча завершилась вничью 2:2. Хозяева первыми открыли счет, пенальти на 28-й минуте реализовал Марко Мрвальевич. Ворскла отыгралась только во втором тайме усилиями Николая Ковталюка, а через 10 минут вышла вперед после гола Виктора Корниенко.

Верес все же смог спастись под завершение встречи, когда на 86-й минуте отличился Николай Гайдучик. За три минуты до завершения основного времени полтавский клуб остался в меньшинстве после прямой красной, которое получил Игорь Пердута. Однако больше команды голов не забивали.

Отметим, что для Ворсклы это был первый матч в текущем сезоне по возвращении на должность главного тренера Юрия Максимова.

Чемпионат Украины – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 октября

Верес – Ворскла 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 28 Мрвальевич (пен), 1:1 – 68 Ковталюк, 1:2 – 78 Корниенко, 2:2 – 86 Гайдучик

Верес: Когут – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич 76) – Клец, Яго (Кучеров 80) – Шарай, Луан (Дахновский 61) – Мрвалевич (Гайдучик 61), Степанюк (Годя 75).

Ворскла: Исенко – Черноморец (Корниенко, 46), Гучек (Изотов 84), Хрипчук, Пердута – Бацула, Челядин, Скляр (Нестеренко 89), Кане – Ковталюк, Иеде (Ндукве 46).

Удаление: 87 – Пердута

Предупреждения: 32 – Иеде, 42 – Куция, 62 – Гайдучик, 67 – Сиккейра, 90+5 – Вовченко

После этой встречи положение команд в турнирной таблице не изменилось, Ворскла осталась на 12-й строчке, имея в активе 10 очков, Верес расположился на одну позицию выше с 11 баллами.

Сегодня, в 18:00, состоится центральный матч первого круга, в котором Динамо будет принимать Шахтер на стадионе им. В. Лобановского. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию.