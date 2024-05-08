В УАФ отреагировали на задержание футболиста Хуста

В Украинской ассоциации футбола не будут влиять на Территориальный центр комплектования из-за задержания игрока Хуста Николая Сираша.

Цитирует заявление УАФ Tribuna.com.

«Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины», – говорится в заявлении УАФ.

Ранее Хуст просило руководство УАФ, в частности, ее председателя Андрея Шевченко, вмешаться в ситуацию вокруг Николая Сираша .