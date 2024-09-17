На стадионе Ворсклы начали перестилать газон

В Полтаве начали работу по улучшению качества домашнего поля Ворсклы.

Видео процесса полтавский клуб показал в своем Instagram.

На видео видно, как агрономы удаляют проблемные участки газона.

Напомним, в последнее время было немало нареканий на состояние газона на стадионе имени Алексея Бутовского. После матча 6 тура чемпионата Украины между Ворсклой и Рухом президент УПЛ Евгений Дикий анонсировал, что 17 сентября в Полтаву приедет специальная комиссия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки. По всей вероятности, члены этой комиссии также присутствуют на видео.

Следует отметить, что следующий домашний матч Ворскла проведет 6 октября против Полесья, поэтому на улучшение состояния поля у полтавчан есть около трех недель.

Также стоит добавить, что один из ключевых игроков "бело-зеленых", центральный защитник Евгений Павлюк, на "ровном месте" получил травму в матче против Руха.

Повреждение было бесконтактным, это произошло из-за плохого качества газона на домашнем стадионе полтавчан. Партнеры Павлюка сразу же показали, что ему нужна замена.