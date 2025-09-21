В ФЛАУ отреагировали на возможность выступления Мудрика на Олимпиаде-2028

В Федерации легкой атлетики Украины отреагировали на инсайд испанской прессы о возможности участия Михаила Мудрика в Олимпиаде-2028.

Комментарий пресс-атташе Ольги Николаенко приводит Blick.

"Обращение не поступало. Пока продолжается расследование по допинг-делу Михаила Мудрика, это не является и не может даже быть предметом обсуждения", – заявила представительница ФЛАУ.

Также свой комментарий по этому поводу дала президент федерации Ольга Саладуха.

"Михаил Мудрик не тренируется с национальной командой по легкой атлетике ни к каким соревнованиям. И у нас не было никаких разговоров на уровне ФЛАУ относительно его перехода в легкую атлетику. Относительно тренировок с отдельными атлетами мне тоже ничего неизвестно. А в целом, конечно, желаю ему успеха во всех начинаниях", – приводит слова функционерки Tribuna.com.

Напомним, Мудрик присоединился к Челси в январе 2023 года за 70 млн евро и провел 73 матча за клуб. В декабре 2024-го он был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество, а в июне 2025-го официально получил обвинение.