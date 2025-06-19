Проба "Б" Мудрика показала положительный тест на допинг

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения вингеру сборной Украины и Челси Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил после открытия пробы "Б".

Об этом сообщает The Athletic.

В декабре прошлого года плановый тест обнаружил у Мудрика запрещенное вещество. Это немедленно привело к временному отстранению от основной команды Челси в ожидании результатов дальнейших тестов.

Когда собирают образцы мочи, их помещают в два отдельных контейнера. Образец "А" используется для начального теста, и если результат положительный, то затем тестируют образец "Б", чтобы проверить точность первого результата.

Итак, после положительной пробы А Мудрика была протестирована его проба "Б", которая подтвердила положительный результат теста на мельдоний, запрещенное вещество.

Ни Мудрик, ни клуб публично не комментировали ситуацию после того, как Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула против игрока обвинения в среду.

Ранее Михаил отрицал, что сознательно принимал запрещенное вещество, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они приняли, если только не смогут доказать саботаж или ошибки в протоколе тестирования.

Если Мудрик будет признан виновным, ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.