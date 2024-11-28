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Динамо Киев – Виктория Пльзень 0:0. ОНЛАЙН

Денис Шаховець , Станіслав Лисак — 28 ноября 2024, 19:30
ФК Динамо Київ
Динамо Киев – Виктория Пльзень 0:0. ОНЛАЙН

Киевское Динамо проводит номинально домашний матч против чешской Виктории Пльзень в рамках пятого тура основного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

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Поединок проходит на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

Составы команд

Динамо: Бущан, Овчаренко, Михавко, Попов, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Виктория: Едличко, Две, Маркович, Емелько, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Ирка

7'
Емелка сбил соперника в центре поля, судья фиксирует фол.

5'
Каду пытался прострелить с фланга, однако снова защитники киевского клуба четко работают.

3'
Выдра пробивал из-за пределов штрафной, удар блокируется защитниками.

1'
Матч начался!

Раздается гимн Лиги Европы!

Команды выходят на поле!

В предыдущих четырех турах подопечные Александра Шовковского потерпели четыре поражения и занимают последнее место в турнире, не набрав очков.

Виктория Пльзень одержала одну победу и трижды сыграла вничью, благодаря чему с шестью зачетными баллами расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы.

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