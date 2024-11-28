Динамо Киев – Виктория Пльзень 0:0. ОНЛАЙН
ФК Динамо Київ
Киевское Динамо проводит номинально домашний матч против чешской Виктории Пльзень в рамках пятого тура основного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.
Поединок проходит на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.
Составы команд
Динамо: Бущан, Овчаренко, Михавко, Попов, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат
Виктория: Едличко, Две, Маркович, Емелько, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Ирка
7'
Емелка сбил соперника в центре поля, судья фиксирует фол.
5'
Каду пытался прострелить с фланга, однако снова защитники киевского клуба четко работают.
3'
Выдра пробивал из-за пределов штрафной, удар блокируется защитниками.
1'
Матч начался!
Раздается гимн Лиги Европы!
Команды выходят на поле!
В предыдущих четырех турах подопечные Александра Шовковского потерпели четыре поражения и занимают последнее место в турнире, не набрав очков.
Виктория Пльзень одержала одну победу и трижды сыграла вничью, благодаря чему с шестью зачетными баллами расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы.