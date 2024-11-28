Динамо Киев – Виктория Пльзень 0:0. ОНЛАЙН

Киевское Динамо проводит номинально домашний матч против чешской Виктории Пльзень в рамках пятого тура основного раунда Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок проходит на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

Составы команд

Динамо: Бущан, Овчаренко, Михавко, Попов, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Рубчинский, Ванат

Виктория: Едличко, Две, Маркович, Емелько, Каду, Черв, Калвах, Шулц, Суаре, Выдра, Ирка

7' Емелка сбил соперника в центре поля, судья фиксирует фол. 5' Каду пытался прострелить с фланга, однако снова защитники киевского клуба четко работают. 3' Выдра пробивал из-за пределов штрафной, удар блокируется защитниками. 1' Матч начался! Раздается гимн Лиги Европы! Команды выходят на поле!

В предыдущих четырех турах подопечные Александра Шовковского потерпели четыре поражения и занимают последнее место в турнире, не набрав очков.

Виктория Пльзень одержала одну победу и трижды сыграла вничью, благодаря чему с шестью зачетными баллами расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы.