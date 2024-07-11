Стали известны дата и время проведения первого тура УПЛ

Утверждена дата проведения матчей стартового тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Новый сезон стартует 3 августа, ровенский Верес и львовские Карпаты будут проводить матч-открытие.

Расписание первого тура УПЛ

3 августа, суббота

15:30 Верес — Карпаты

18:00 Кривбас — Черноморец

4 августа, воскресенье

13:00 Днепр-1 — ЛНЗ

15:30 Оболонь — Колос

18:00 Заря — Ингулец

Напомним, ранее стало известно , что УПЛ может рассмотреть три сценария замены Днепра-1 в чемпионате сезона-2024/25.