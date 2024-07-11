Стали известны дата и время проведения первого тура УПЛ
Утверждена дата проведения матчей стартового тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.
Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Новый сезон стартует 3 августа, ровенский Верес и львовские Карпаты будут проводить матч-открытие.
Расписание первого тура УПЛ
3 августа, суббота
- 15:30 Верес — Карпаты
- 18:00 Кривбас — Черноморец
4 августа, воскресенье
- 13:00 Днепр-1 — ЛНЗ
- 15:30 Оболонь — Колос
- 18:00 Заря — Ингулец
Напомним, ранее стало известно , что УПЛ может рассмотреть три сценария замены Днепра-1 в чемпионате сезона-2024/25.