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Стали известны дата и время проведения первого тура УПЛ

Андрій Яросименко — 11 июля, 12:27
Стали известны дата и время проведения первого тура УПЛ

Утверждена дата проведения матчей стартового тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Новый сезон стартует 3 августа, ровенский Верес и львовские Карпаты будут проводить матч-открытие.

Расписание первого тура УПЛ

3 августа, суббота

  • 15:30 Верес — Карпаты
  • 18:00 Кривбас — Черноморец

4 августа, воскресенье

  • 13:00 Днепр-1 — ЛНЗ
  • 15:30 Оболонь — Колос
  • 18:00 Заря — Ингулец

Напомним, ранее стало известно , что УПЛ может рассмотреть три сценария замены Днепра-1 в чемпионате сезона-2024/25.

Верес Дніпро 1 Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас ЛНЗ Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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