Шахтер благодаря дублю Судакова разгромил Александрию в центральном матче 19 тура УПЛ

В субботу, 1 марта, в центральном матче 19 тура Украинской Премьер-лиги Шахтер победил Александрию.

Почти все основное время команды показывали ровный футбол, а первый гол зрители увидели на 78-й минуте – отличился Георгий Судаков. Гости пытались отыграться, однако на 90-й минуте пропустили второй раз – забил Эгиналдо.

Подопечные Ротаня после такого "нокдауна" уже не смогли ничего противопоставить хозяевам поля, пропустив еще и в добавленное время, когда на 90+4 окончательный счет установил Судаков, оформив таким образом дубль.

Этот результат помог донецкому клубу сократить отставание от подопечных Руслана Ротаня, у которых осталось 42 зачетных балла, у Шахтера после победы стало 37 очков. В то же время Александрия упустила возможность подобраться поближе к лидирующему Динамо, которое 28 февраля потеряло очки во встрече с Ворсклой.

Чемпионат Украины - УПЛ

19 тур, 1 марта

Шахтер – Александрия 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - 78 Судаков, 2:0 – 90 Эгиналдо, 3:0 – 90+4 Судаков

Шахтер: Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Назарина – Кевин, Крыськив (Грам 84), Бондаренко (Судаков 46), Швед (Элиас 76) – Траоре (Эгиналдо 46)

Александрия: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко – Калюжный – Теди Цара (Беляев 74), Шепелев (Смирный 81), Мышнев (Ковалец 74), Безерра – Филиппов

Предупреждения: 52 – Калюжный, 56 – Кевин, 63 – Матвиенко, 69 – Мышнев

Как известно, в первом круге команды играли в Александрии поединок 4 тура, в котором проиграли со счетом 3:4.

В следующем туре Шахтер сыграет против Кривбасса, матч состоится 6 марта в 18:00. В то же время Александрия днем позже будет противостоять Колосу, начало встречи в 15:30.

Напомним, сегодня также состоялся поединок между Черноморцем и Левым Берегом, где победу со счетом 1:0 одержал новичок УПЛ.