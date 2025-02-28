Ворскла отобрала очки у Динамо в 19 туре УПЛ

Полтавская Ворскла сыграла вничью с Динамо в номинально домашнем матче 19 тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся в Киеве.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Бело-синие" открыли счет на 16-й минуте игры. Максим Дячук передачей с середины поля вывел один на один с голкипером Виталия Буяльского, который уверенно разобрался с Исенко (0:1). Этот гол стал 1000-м пропущенным Ворсклой в чемпионатах Украины.

Полтавский клуб смог восстановить равновесие в середине второй половины поединка. Илья Крупский выполнил подачу с фланга, которую замкнул Александр Скляр (1:1).

В дальнейшем Динамо стало играть агрессивнее, однако их старания не смогли завершиться точным ударом. Зато Ворскла отвечала опасными контратаками.

Чемпионат Украины – УПЛ

19 тур, 28 февраля

Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев) 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 16 Буяльский, 1:1 – 64 Скляр

Ворскла: 7. Исенко, 18. Павлюк, 27. Крупский, 29. Бацула, 4. Пердута (к), 6. Скляр, 38. Челядин (43. Островский, 80), 11. Кане (33. Мякушко, 56), 17. Салабай, 8. Авдили (77. Иеде, 56), 10. Кулач (80. Ндукве, 63).

Динамо: 35. Нещерет, 18. Тымчик, 25. Дячук, 32. Михавко, 2. Вивчаренко (44. Дубинчак, 46), 76. 91. Михайленко, Пихаленок (6. Бражко, 62), 29. Буяльский (к) (10. Шапаренко, 71), 7. Ярмоленко (45. Брагару, 83), 22. Кабаев (9. Волошин, 62), 11. Ванат.

Предупреждения: Авдили (28), Челядин (38), Скляр (52), Островский (87), Салабай (87) – Вивчаренко (18), Дячук (85).

Удален: Островский (90, повторное предупреждение).

Динамо сохранило лидерство в турнирной таблице с 47 очками в активе. Ворскла идет 13-й с 17 баллами.

Напомним, в первом матче игрового дня Оболонь расписала мировую с Полесьем.