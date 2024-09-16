Специальная комиссия УПЛ проверит стадион Ворсклы

Президент Украинской премьер-лиги Евгений Дикий анонсировал создание специальной комиссии, которая проверит состояние газона на стадионе имени Алексея Бутовского, где полтавская Ворскла проводит свои матчи.

Цитирует Дикого "Украинский футбол".

"Качество поля в Полтаве? К сожалению, газон был, мягко говоря, ненадлежащего качества. Футболистам обеих команд было тяжело демонстрировать свои способности, повысился риск травмирования. Это было отмечено и делегатом матча. В целом, игры на таких полях не идут в пользу популяризации УПЛ – это правда. Надеемся, все сделают из этой ситуации правильные выводы", – сказал Дикий.

По словам функционера, лига вместе с комитетом по стадионам создала специальную комиссию, которая проверит качество газона в Полтаве.

"Готовность стадиона, допущенного для проведения матчей клубов УПЛ соответствующим Комитетом УАФ, непосредственно перед игрой определяется делегатом и арбитром матча. При этом все мы понимаем, что качество газона – это величина нестабильная, она с момента аттестации стадиона может измениться как в лучшую сторону, так и, к сожалению, в худший. Вместе с Комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований мы создали специальную комиссию, которая уже завтра отправляется в Полтаву. По результатам работы этой комиссии будут приняты решения. Поскольку ситуация нуждается в оперативном решении", – сказал Дикий.

Ранее Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Движением в 6 туре УПЛ.