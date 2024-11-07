Названы лучший игрок и тренер октября в УПЛ

Лучшим игроком октября в Украинской Премьер-лиге был признан полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко, а лучшим тренером стал наставник Карпат Владислав Лупашко.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В этом месяце Назаренко отличился двумя результативными передачами в трех матчах.

В то же время Карпаты под руководством Владислава Лупашко в трех турах набрали семь очков, а сам специалист получил звание лучшего тренера 10-го тура.

Напомним , в 12 туре Карпаты обыграли Левый берег (3:0). Львовский клуб благодаря победе набрал 18 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В то же время Полесье потерпело первое поражение в сезоне, уступив 0:1 Александрии.