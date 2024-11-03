Александрия победила Полесье в центральном матче 12 тура УПЛ

Александрия минимально победила Полесье в 12-м туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 1:0.

Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Полесья. В середине первого тайма Безерра с близкого расстояния замыкал прострел, но не смог нанести акцентированный удар.

После перерыва Полесье ответило ударом Венделла, который своим первым прикосновением к мячу пробил в ближний верхний угол, но вратарь Александрии среагировал и вытащил мяч из-под перекладины.

Все решилось в эндшпиле. На 83-й минуте Безерра выдал невероятный слалом на 50-60 метров, а затем отдал проникающую передачу на Евгения Смирного, попавшего с линии штрафной в нижний дальний угол.

Чемпионат Украины – УПЛ

12 тур, 3 ноября

Александрия – Полесье 1:0 (0:0)

Гол : Смирный 83

Александрия : Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко, Калюжный, Казак (Ковалец 63), Мышнев (Смирный 63), Джевани (Беляев 63), Безерра (Копина 90+2), Филиппов (Кулаков 77).

Полесья : Кудрик, Смоляков, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Бабенко, Крушинский (Таллес 82), Леднев (Мустафаев 68), Назаренко, Гуцуляк, Пайшау (Венделл 55).

Предупреждение : Ковалец 69, Мартынюк 85 – Назаренко 25, Смоляков 59, Бабенко 74, Сарапий 90+3

Это первое поражение Полесья в нынешнем сезоне УПЛ. Александрия осталась непобедимой и снова возглавила турнирную таблицу. Впрочем, Динамо уже в скором времени может догнать команду Руслана Ротаня – для этого нужно победить Ингулец.