Определились лучшие игрок и тренер 19 тура УПЛ

Хавбек Шахтера Георгий Судаков стал лучшим игроком 19 тура Украинской Премьер-лиги, наставника Ингульца Василия Кобина признали лучшим тренером.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В матче с Александрией Судаков оформил дубль и помог "горнякам" разгромить прямого конкурента. В пятерку номинантов вошли Александр Яцык (Заря), Олег Пушкарев (Ингулец), Бруниньо (Карпаты) и Илья Крупский (Ворскла).

Ингелец Василия Кобина сенсационно одолел Кривбасс. Другими претендентами на награду были Марино Пушич (Шахтер) и Владислав Лупашко (Карпаты).