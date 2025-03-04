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Определились лучшие игрок и тренер 19 тура УПЛ

Руслан Травкін — 4 марта 2025, 12:55
Определились лучшие игрок и тренер 19 тура УПЛ

Хавбек Шахтера Георгий Судаков стал лучшим игроком 19 тура Украинской Премьер-лиги, наставника Ингульца Василия Кобина признали лучшим тренером.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В матче с Александрией Судаков оформил дубль и помог "горнякам" разгромить прямого конкурента. В пятерку номинантов вошли Александр Яцык (Заря), Олег Пушкарев (Ингулец), Бруниньо (Карпаты) и Илья Крупский (Ворскла).

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Ингелец Василия Кобина сенсационно одолел Кривбасс. Другими претендентами на награду были Марино Пушич (Шахтер) и Владислав Лупашко (Карпаты).

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