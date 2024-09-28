Черноморец благодаря курьезному голу Янакова вырвал ничью в ЛНЗ в 8 туре УПЛ

Черкасский ЛНЗ в домашнем матче сыграл вничью с одесским Черноморцем в матче 8 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25.

Поединок завершился со счётом 1:1.

Номинальные хозяева поединка (встреча состоялась в Ковалевке) смогли открыть счет во встрече в конце первого тайма. 23-летний нигерийский нападающий Фрэнсис Момо был первым на добивании после выстрела Ильи Путри (1:0).

Одесситы смогли отыграться во второй половине игры. 25-летний нападающий Денис Янаков идеально подкрутил мяч в дальний угол ворот Евгения Кучеренко (1:1). Эпизод просматривал ВАР, поскольку перед ударом было подозрение, что мяч вышел на угловой. Поэтому игроки черкасского клуба остановились и не доигрывали эпизод.

ЛНЗ сейчас с 12 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Украины, Черноморец с 7 баллами расположился на 11-й позиции.

Чемпионат Украины – УПЛ

8 тур, 28 сентября

ЛНЗ (Черкассы) – Черноморец (Одесса) 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 42 Момо, 1:1 – 82 Янаков

ЛНЗ : Кучеренко, Путря, Салиху, Муравский, Пасич, Бойко, Ноникашвили, Топалов (67 Авагимян), Яшари, Олейник (67 Наумец), Момо (76 Халайла).

Черноморец: Аниагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес (60 Янаков), Габелок (74 Пшеничнюк), Лацабидзе (46 Ермаков), Белошевский, Кайо Гомес (60 Кисель), Попов (79 Калин), Хобленко.

Предупреждение: 45+3 Олейник, 81 Халайла, 90+3 Путря – 51 Мозес, 69 Хобленко

ЛНС следующий поединок сыграет 6 октября против Шахтера, Черноморец за два дня до этого встретится с Оболонью.

Напомним, в первом матче игрового дня Александрия на выезде обыграла Кривбасс и возглавила турнирную таблицу чемпионата.