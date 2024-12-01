Две красные, толчок арбитра, шедевр Ващенко: Александрия в эмоциональном матче одолела Черноморец

В воскресенье, 1 декабря, в Александрии состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между местным одноименным клубом и одесским Черноморцем.

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол случился на 15-й минуте. 19-летний Александр Ващенко с лета отлично пробил, не оставив шансов для Артура Рудько.

После этого игроки "мориков" не сдержали эмоции. Иван Петряк толкнул арбитра Александра Омельченко, но судья решил не изымать его с поля, однако опытный футболист никак не отходил от рефери и продолжал доказывать ему свою точку зрения. Через несколько секунд он получил красную карточку.

Олександрія

Через 12 минут еще один опытный игрок одесситов Богдан Бутко увидел от судьи красный свет– он в нецензурной форме выразил недовольство рефери его работой.

Наставник гостей Александр Бабич после того, как его команда осталась в девяти, попросил футболистов покинуть поле, но все это длилось 1-2 минуты.

Второй тайм был не так ярок на события. Команда Ротаня уверенно контролировала ход игры. На 69-й минуте Филиппов мог забивать, но вмешалась стойка.

Александрия все-таки забила еще. На 80-й минуте отличился Денис Костышин, а на 90+1 до разгрома дело довел Артем Козак.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

15 тур, 1 декабря

Александрия – Черноморец 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ващенко (17), 2:0 – Костышин (80), 3:0 – Козак (90+1)

Александрия: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 46) – Мышнев (Козак, 46), Ващенко, Ковалец (Кулаков, 58) – Беляев (Шостак, 71), Филиппов, Безерра (Костишин, 62).

Черномрец: Рудько – Кисель, Скиба, Лацабидзе, Бутко – Белошевский (Кайо, 67) – Петряк, Шпорн (Габелок, 82), Сигеев (Ермаков, 82), Попов (Янаков, 68) – Хобленко.

Предупреждения: Безерра (57) – Рудько (17), Бутко (21), Бабич (31), Хобленко (56)

Удаление: ... – Петряк (17), Бутко (29)

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